«Шанхай» Слуцкого укрепил лидерство в чемпионате Китая

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Хэнань Суншань Лунмэнь» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Шанхае, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Цзян Шэнлун (17-я минута), Жоау Тейшейра (45+7) и Луис Асуэ (57). У гостей забили Бруно Назарио (45+2) и Франк Ачеампонг (76).
Команда Слуцкого одержала четвертую победу подряд, набрала 44 очка и укрепила лидерство в турнирной таблице китайской Суперлиги, оторвавшись на шесть баллов от «Шанхай Порт». В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 2 августа на выезде сыграет против «Юннань Юкун».