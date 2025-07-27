«Шанхай» Слуцкого укрепил лидерство в чемпионате Китая

Встреча, прошедшая в воскресенье в Шанхае, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Цзян Шэнлун (17-я минута), Жоау Тейшейра (45+7) и Луис Асуэ (57). У гостей забили Бруно Назарио (45+2) и Франк Ачеампонг (76).