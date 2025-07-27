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Футболист из УПЛ сбежал с Украины. Клуб не знает, где он и как пересек границу

Нападающий харьковского «Металлиста» Алексей Сидоров без разрешения покинул территорию Украины, сообщают местные СМИ.

Источник: metalist1925.com

Вторую половину прошлого сезона 24-летний уроженец Донецкой области провел в аренде в «Колосе». После возвращения в родной клуб этим летом Сидоров тренировался с молодежной командой, так как основная находилась на сборах за границей. Однако в какой-то момент футболист перестал приходить на тренировки. Позднее Сидоров известил, что покинул страну по семейным обстоятельствам. Отмечается, что «Металлисту» неизвестно, где именно находится Сидоров и каким способом он пересек государственную границу.

«Клуб призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур в связи с противоправными действиями футболиста», — говорится в заявлении «Металлиста».