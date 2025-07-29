Футболистки «Витебска» вышли на второе место в таблице женского чемпионата Беларуси

Сегодня в стартовом поединке 20-го тура витебчанки разгромили на своем поле аутсайдеров турнира спортсменок «Гомеля» со счетом 5:1. После этого успеха «Витебск» набрал 40 очков и на два балла обошел футболисток «Минска», которые завтра в Пинске встретятся с местным клубом «ДЮСШ-ПолесГУ». В центральном матче завтрашнего дня лидеры первенства действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК» сыграют с бронзовым призером прошлого чемпионата столичной «Зоркай-БДУ». Кроме того, «Белшина» примет в Бобруйске брестское «Динамо», а в Могилеве «Днепр» будет соперничать с новополоцким «Нафтаном».