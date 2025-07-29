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Футболистки «Витебска» вышли на второе место в таблице женского чемпионата Беларуси

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Витебска» поднялись на вторую позицию в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в стартовом поединке 20-го тура витебчанки разгромили на своем поле аутсайдеров турнира спортсменок «Гомеля» со счетом 5:1. После этого успеха «Витебск» набрал 40 очков и на два балла обошел футболисток «Минска», которые завтра в Пинске встретятся с местным клубом «ДЮСШ-ПолесГУ». В центральном матче завтрашнего дня лидеры первенства действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК» сыграют с бронзовым призером прошлого чемпионата столичной «Зоркай-БДУ». Кроме того, «Белшина» примет в Бобруйске брестское «Динамо», а в Могилеве «Днепр» будет соперничать с новополоцким «Нафтаном».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо-БГУФК» — 49 очков (17 матчей), «Витебск» — 40 (18), «Минск» — 38 (17), «Днепр» — 33 (17). Турнирную таблицу замыкают футболистки «Гомеля», набравшие всего два очка, десять зачетных баллов в активе «ДЮСШ-ПолесГУ». Бомбардирскую гонку возглавляет Виктория Валюк («Минск»), забившая 21 мяч.