Джокович стал инвестором французского футбольного клуба «Ле-Ман»

Бывшая первая ракетка мира вошел в состав фонда Outfield, который приобрел «Ле-Ман». Среди его участников также два бывших пилота чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»: выступавший за «Феррари» бразилец Фелипе Масса и защищавший цвета «Хаас» датчанин Кевин Магнуссен.