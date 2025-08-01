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Джокович стал инвестором французского футбольного клуба «Ле-Ман»

Бывшая первая ракетка мира вошел в состав фонда Outfield, который приобрел клуб второго по силе дивизиона чемпионата Франции.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Рекордсмен по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде среди теннисистов серб Новак Джокович вошел в список инвесторов французского футбольного клуба «Ле-Ман». Об этом сообщила газета L'Equipe.

Бывшая первая ракетка мира вошел в состав фонда Outfield, который приобрел «Ле-Ман». Среди его участников также два бывших пилота чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»: выступавший за «Феррари» бразилец Фелипе Масса и защищавший цвета «Хаас» датчанин Кевин Магнуссен.

«Ле-Ман» основан в 1985 году и выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Франции.