Илья Забарный переходит в «ПСЖ» за € 68 млн. Сделка завершена — Николо Скира

В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.