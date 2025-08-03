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Илья Забарный переходит в «ПСЖ» за € 68 млн. Сделка завершена — Николо Скира

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный переходит в «ПСЖ», сообщил инсайдер Николо Скира.

Источник: Getty Images

По сведениям источника, сумма трансфера 22-летнего украинца составит € 68 млн. Сделка завершена и подтверждена, скоро о ней будет объявлено официально.

В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

Защитник является воспитанником киевского «Динамо».