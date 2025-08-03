Лидер чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» продлил беспроигрышную серию

Сегодня в поединке 16-го тура подопечные Александра Шагойко победили на своем поле футболистов «Слуцка» со счетом 1:0. На 16-й минуте встречи Захар Волков забил победный гол. В 16 встречах первого круга «МЛ Витебск» одержал 13 викторий и трижды сыграл вничью.