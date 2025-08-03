Лидер чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» продлил беспроигрышную серию

Сегодня в поединке 16-го тура подопечные Александра Шагойко победили на своем поле футболистов «Слуцка» со счетом 1:0. На 16-й минуте встречи Захар Волков забил победный гол. В 16 встречах первого круга «МЛ Витебск» одержал 13 викторий и трижды сыграл вничью.
Вчера мозырская «Славия», занимающая второе место, на своем поле разошлась миром с «Ислочью» из Минского района — 1:1. В составе гостей отличился лучший бомбардир турнира Александр Шестюк, в активе которого стало 11 забитых мячей. Результаты других поединков: БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 1:5, «Нафтан» (Новополоцк) — «Минск» — 0:3, «Динамо» (Брест) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:1.
Три матча 16-го тура с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах перенесены на более поздний срок: «Молодечно» — «Неман» (Гродно), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Гомель», «Сморгонь» — «Динамо» (Минск).
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 42 очка (16 матчей), «Славия» — 32 (16), «Торпедо-БелАЗ» — 29 (15), «Динамо» (Минск) — 29 (15), «Неман» — 28 (15).
Виталий Павлов
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