Украинский футболист сбежал со сборов команды в Европе

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» (Кривой Рог) сообщил, что его вратарь Игорь Омельченко сбежал из расположения команды на сборах в Словении. Об этом сообщается на странице команды в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).