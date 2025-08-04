Украинский футболист сбежал со сборов команды в Европе

В клубе заявили, что 19-летний футболист отказался возвращаться на Украину. В «Кривбассе» отметили, что контракт голкипера действует еще год. Руководство подчеркнуло, что продолжает предпринимать меры для возвращения футболиста в расположение команды и взаимодействует с соответствующими органами по данному вопросу.
В прошлом сезоне Омельченко провел 25 матчей за юношескую команду «Кривбасса». Он не играл за основную команду.
Ранее футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины. В клубе заявили, что Сидоров находился в аренде в команде «Колос», которая завершилась 30 июня — после того, как «Металлист» уехал на заграничные сборы.