«Ванкувер» объявил о переходе чемпиона мира 2014 года по футболу Мюллера

Мюллеру 35 лет, он является воспитанником «Баварии», за основную команду которой выступал с 2008 по 2025 год. Вместе с мюнхенцами полузащитник 12 раз выигрывал чемпионат Германии, что является рекордом турнира. Также на его счету шесть побед в кубке и восемь — в суперкубке страны, по два раза он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.