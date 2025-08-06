«Ванкувер» объявил о переходе чемпиона мира 2014 года по футболу Мюллера

ОТТАВА, 6 августа. /ТАСС/. Немецкий футболист Томас Мюллер перешел в клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Ванкувер». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение с полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона.
Мюллеру 35 лет, он является воспитанником «Баварии», за основную команду которой выступал с 2008 по 2025 год. Вместе с мюнхенцами полузащитник 12 раз выигрывал чемпионат Германии, что является рекордом турнира. Также на его счету шесть побед в кубке и восемь — в суперкубке страны, по два раза он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
В составе «Баварии» Мюллер забил 250 мячей и занимает третье место по этому показателю. Также игроку принадлежит рекорд по числу матчей за клуб (756) и по числу голевых передач (276). В составе сборной Германии Мюллер стал чемпионом мира 2014 года, в 2010 году он завоевал бронзу мирового первенства и с пятью голами стал одним из четырех лучших бомбардиров турнира.
«Ванкувер» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции MLS, набрав 45 очков в 24 матчах.