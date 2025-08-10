Салах потребовал от УЕФА подробностей гибели бывшего футболиста сборной Палестины

Футболист опубликовал сообщение УЕФА с соболезнованиями в связи с уходом Аль-Обейда из жизни. «Вы можете рассказать, как он умер, где и почему?» — потребовал Салах.
О гибели Аль‑Обейда стало известно 6 августа. Палестинская футбольная ассоциация заявила, что экс-игрок скончался в результате удара израильской армии по мирным людям, ожидавшим гуманитарную помощь на юге Сектора Газа.
В октябре 2024 года Лучано Спаллетти, занимавший на тот момент пост главного тренера сборной Италии, раскритиковал УЕФА за то, что сборная Израиля не отстранена от международных турниров. «Израиль позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и нас вынуждают выходить на поле с их сборной», — заявил он.