Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.84
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.45
П2
5.23
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Салах потребовал от УЕФА подробностей гибели бывшего футболиста сборной Палестины

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после гибели бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль‑Обейда.

Источник: Reuters

Футболист опубликовал сообщение УЕФА с соболезнованиями в связи с уходом Аль-Обейда из жизни. «Вы можете рассказать, как он умер, где и почему?» — потребовал Салах.

О гибели Аль‑Обейда стало известно 6 августа. Палестинская футбольная ассоциация заявила, что экс-игрок скончался в результате удара израильской армии по мирным людям, ожидавшим гуманитарную помощь на юге Сектора Газа.

В октябре 2024 года Лучано Спаллетти, занимавший на тот момент пост главного тренера сборной Италии, раскритиковал УЕФА за то, что сборная Израиля не отстранена от международных турниров. «Израиль позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и нас вынуждают выходить на поле с их сборной», — заявил он.