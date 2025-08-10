Ричмонд
Лодыгин покинул «Панатинаикос»

«Панатинаикос» объявил о завершении сотрудничества с Лодыгиным.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» на своей странице в соцсети Х объявил о завершении сотрудничества с российским голкипером Юрием Лодыгиным.

Вратарь выступал за греческий клуб с 2022 года. Всего он провел в составе команды 36 матчей, в 16 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Юрий, спасибо за ваше присутствие, опыт и моральные принципы. Удачи в вашем следующем этапе», — говорится в заявлении клуба.

Лодыгину 35 лет, в составе «Панатинаикоса» он становился обладателем Кубка Греции в 2024 году. Также в его активе 11 матчей в составе сборной России по футболу. В России выступал за петербургский «Зенит», с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также тульский «Арсенал».