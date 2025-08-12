Ричмонд
СМИ: российского футболиста ПАОКа Чалова ограбили в Греции

Сообщается, что злоумышленники похитили сумку россиянина, в которой находились документы и деньги.

Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

АФИНЫ, 12 августа. /ТАСС/. Российского нападающего греческого футбольного клуба ПАОК Федора Чалова ограбили, когда он находился в Халкидиках. Об этом сообщает греческий портал Antenna.gr.

По информации источника, злоумышленники взломали автомобиль, арендованный Чаловым, и похитили сумку, в которой находились документы и €200. Форвард обратился в полицию.

Чалову 27 лет, он перешел в ПАОК в августе 2024 года из московского ЦСКА. В прошлом сезоне россиянин провел за клуб из Салоников 40 матчей, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач. В составе ЦСКА Чалов стал обладателем Кубка (2023) и Суперкубка России (2018).