Футболист Исак отказывается играть за «Ньюкасл» в чемпионате Англии

ТАСС, 14 августа. Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак отказывается выходить в составе команды на матч первого тура чемпионата Англии по футболу против «Астон Виллы». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.
По информации источника, игрок намерен бойкотировать и матч второго тура против «Ливерпуля». Как сообщает Романо, Исак хочет ускорить свой трансфер в «Ливерпуль». Ранее СМИ сообщали, что Исак не прибыл в расположение «Ньюкасла» на фоне переговоров с «Ливерпулем» и тренируется в испанском «Реал Сосьедад», за который он ранее выступал. Также СМИ сообщали, что сумма трансфера шведа в «Ливерпуль» может составить €138 млн.
Исаку 25 лет, в минувшем сезоне он провел за «Ньюкасл» 42 матча, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач, вместе с командой он стал обладателем Кубка лиги. Ранее Исак выступал за шведский АИК, германскую «Боруссию» из Дортмунда и «Реал Сосьедад». С «Боруссией» нападающий в 2017 году выиграл Кубок Германии, с «Реал Сосьедад» в 2020 году стал обладателем Кубка Испании.