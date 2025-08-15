«Сассуоло» и «Эмполи» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

Единственный гол был забит в первом тайме. На 33-й минуте отличился Джош Дойг.
В параллельном матче «Эмполи» в серии пенальти обыграл «Реджану». Основное время завершилось вничью (1:1).
«Сассуоло» стартовал с победы в Кубке Италии. В 1/32 финала представитель Серии А с минимальным счетом обыграл «Катандзаро» из Серии В.
