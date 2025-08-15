Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
8.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.25
П2
2.03
Футбол. Испания
22:30
Вильярреал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.72
П2
8.75
Футбол. Первая лига
16.08
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
16.08
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.71
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

«Сассуоло» и «Эмполи» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

«Сассуоло» стартовал с победы в Кубке Италии. В 1/32 финала представитель Серии А с минимальным счетом обыграл «Катандзаро» из Серии В.

Источник: Getty Images

Единственный гол был забит в первом тайме. На 33-й минуте отличился Джош Дойг.

В параллельном матче «Эмполи» в серии пенальти обыграл «Реджану». Основное время завершилось вничью (1:1).