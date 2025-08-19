Кафанов считает, что Сафонову по силам стать основным вратарем ПСЖ

ТАСС, 19 августа. Российскому вратарю Матвею Сафонову по силам стать основным голкипером во французском футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» по ходу текущего сезона. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов.
В матче за Суперкубок УЕФА и в первом туре чемпионата Франции ворота ПСЖ защищал Люка Шевалье, перешедший в команду 9 августа из французского «Лилля».
«На какую бы роль ни приглашали Шевалье, только сезон покажет, кто будет в итоге первым номером. Шевалье — конкурент, конечно, серьезный. Но Матвею по силам выиграть борьбу за место в воротах парижан», — сказал Кафанов.
Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за «Краснодар». В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также обладателем Суперкубка УЕФА.
Луиш Каштру
Луис Энрике
Витор Феррейра Витинья
(Нуну Мендеш)
67′
16
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
45+1′
3
Николя Козза
6
Чидози Авазьем
78
Тилель Тати
8
Йоханн Лепено
90
Яссин Бенаттаб
59′
7
Хюн Сок Хонг
66
Луи Леру
86′
17
Тадибу Ассумани
5
Хьок Кью Квон
79′
13
Франсис Коклен
31
Ахмед Мостафа Мохамед
79′
14
Амади Камара
11
Баэреба Гирасси
59′
39
Матти Аблен
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
2
Ашраф Хакими
80′
19
Ли Кан Ин
61′
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
61′
14
Дезире Дуэ
9
Гонсалу Рамуш
78′
7
Хвича Кварацхелия
49
Ибраим Мбай
61′
10
Усман Дембеле
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти