Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.96
П2
6.37
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.30
П2
2.34
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.79
П2
11.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
14.00
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Кафанов считает, что Сафонову по силам стать основным вратарем ПСЖ

В матче за Суперкубок УЕФА ворота ПСЖ защищал Люка Шевалье.

Источник: Reuters

ТАСС, 19 августа. Российскому вратарю Матвею Сафонову по силам стать основным голкипером во французском футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» по ходу текущего сезона. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов.

В матче за Суперкубок УЕФА и в первом туре чемпионата Франции ворота ПСЖ защищал Люка Шевалье, перешедший в команду 9 августа из французского «Лилля».

«На какую бы роль ни приглашали Шевалье, только сезон покажет, кто будет в итоге первым номером. Шевалье — конкурент, конечно, серьезный. Но Матвею по силам выиграть борьбу за место в воротах парижан», — сказал Кафанов.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за «Краснодар». В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

Нант
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 1-й тур
17.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Луиш Каштру
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
(Нуну Мендеш)
67′
Составы команд
Нант
16
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
45+1′
3
Николя Козза
6
Чидози Авазьем
78
Тилель Тати
8
Йоханн Лепено
90
Яссин Бенаттаб
59′
7
Хюн Сок Хонг
66
Луи Леру
86′
17
Тадибу Ассумани
5
Хьок Кью Квон
79′
13
Франсис Коклен
31
Ахмед Мостафа Мохамед
79′
14
Амади Камара
11
Баэреба Гирасси
59′
39
Матти Аблен
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
2
Ашраф Хакими
80′
19
Ли Кан Ин
61′
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
61′
14
Дезире Дуэ
9
Гонсалу Рамуш
78′
7
Хвича Кварацхелия
49
Ибраим Мбай
61′
10
Усман Дембеле
Статистика
Нант
ПСЖ
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
6
18
Удары в створ
0
4
Угловые
2
7
Фолы
6
6
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти