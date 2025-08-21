В Серии А обязательно будут сюрпризы. Чемпионы мира — 2006 готовят интересные проекты!

В составе «Сассуоло» в Серию А вернулся не только чемпион мира, но и чемпион Европы. Чемпион мира — Фабио Гроссо. Именно он в 2006-м сперва забил победный гол Германии в полуфинале, а затем — победный пенальти французам в решающем матче. Сейчас Гроссо — тренер. И с «Сассуоло» он второй раз в своей карьере выиграл Серию В. Первый раз он сделал это с «Фрозиноне» в 2023-м.