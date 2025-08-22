Борисовский БАТЭ выиграл второй матч подряд в чемпионате Беларуси

В стартовом матче сегодняшнего дня футболисты «Гомеля» уступили у себя дома борисовскому БАТЭ со счетом 2:3. Для борисовчан это вторая виктория подряд после серии неудачных игр.
Во второй встрече лидер первенства «МЛ Витебск» примет на своем поле новополоцкий «Нафтан». В игре первого круга в Новополоцке витебчане разгромили хозяев со счетом 3:0, а в прошлом туре сыграли вничью с брестским «Динамо» (1:1) и остаются единственной командой, не проигравшей ни одного матча в этом чемпионате. Новополочане после двух фиаско кряду в минувший уик-энд неожиданно одержали крупную победу над футболистами «Витебска» (3:0).
Завтра состоятся еще три игры: «Сморгонь» — «Динамо» (Брест), «Молодечно» — «Минск», «Арсенал» (Дзержинск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). В воскресенье, 24 августа, пройдут две встречи. В центральном поединке этого тура идущее третьим минское «Динамо» примет «Славию», которая занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Ислочь» из Минского района будет соперничать с «Витебском». Матч «Слуцк» — «Неман» (Гродно) перенесен на более поздний срок.
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 46 очков (18 матчей), «Славия» (Мозырь) — 38 (18), «Динамо» (Минск) — 32 (16), «Динамо» (Брест) — 32 (18). Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 12 мячей, на два гола меньше забил Андрей Соловей из «Славии».
Иван Мигаль
