Борисовский БАТЭ выиграл второй матч подряд в чемпионате Беларуси

Во второй встрече лидер первенства «МЛ Витебск» примет на своем поле новополоцкий «Нафтан». В игре первого круга в Новополоцке витебчане разгромили хозяев со счетом 3:0, а в прошлом туре сыграли вничью с брестским «Динамо» (1:1) и остаются единственной командой, не проигравшей ни одного матча в этом чемпионате. Новополочане после двух фиаско кряду в минувший уик-энд неожиданно одержали крупную победу над футболистами «Витебска» (3:0).