Борисовский БАТЭ выиграл второй матч подряд в чемпионате Беларуси

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги проходят первые встречи 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: football.by

В стартовом матче сегодняшнего дня футболисты «Гомеля» уступили у себя дома борисовскому БАТЭ со счетом 2:3. Для борисовчан это вторая виктория подряд после серии неудачных игр.

Во второй встрече лидер первенства «МЛ Витебск» примет на своем поле новополоцкий «Нафтан». В игре первого круга в Новополоцке витебчане разгромили хозяев со счетом 3:0, а в прошлом туре сыграли вничью с брестским «Динамо» (1:1) и остаются единственной командой, не проигравшей ни одного матча в этом чемпионате. Новополочане после двух фиаско кряду в минувший уик-энд неожиданно одержали крупную победу над футболистами «Витебска» (3:0).

Завтра состоятся еще три игры: «Сморгонь» — «Динамо» (Брест), «Молодечно» — «Минск», «Арсенал» (Дзержинск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). В воскресенье, 24 августа, пройдут две встречи. В центральном поединке этого тура идущее третьим минское «Динамо» примет «Славию», которая занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Ислочь» из Минского района будет соперничать с «Витебском». Матч «Слуцк» — «Неман» (Гродно) перенесен на более поздний срок.

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 46 очков (18 матчей), «Славия» (Мозырь) — 38 (18), «Динамо» (Минск) — 32 (16), «Динамо» (Брест) — 32 (18). Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 12 мячей, на два гола меньше забил Андрей Соловей из «Славии».

Гомель
2:3
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
Футбол, Беларусь, 19-й тур
22.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Иван Мигаль
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти