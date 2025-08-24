«Лион» разгромил «Метц» во 2-м туре Лиги 1 и обошёл «ПСЖ» в турнирной таблице

Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.
На 25-й минуте полузащитник «Лиона» Малик Фофана забил первый мяч в игре. На 30-й минуте экс-хавбек «Баварии» Корентин Толиссо отметился голом после передачи бывшего защитника «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса. На 83-й минуте отличился вышедший на замену полузащитник Адам Карабец.
«Лион» набрал шесть очков в двух стартовых турах чемпионата Франции, обошёл в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» и поднялся на первое место. «Метц» с двумя поражениями на старте сезона располагается на 17-й строчке.
Футбол, Франция, 2-й тур
23.08.2025, 22:05 (МСК UTC+3)
Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Стефан Ле Миньян
Голы
Лион
Малик Фофана
(Павел Шульц)
25′
Корентен Толиссо
(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
30′
Адам Карабец
83′
Составы команд
Лион
40
Реми Дешам
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
69
Жорж Микаутадзе
19
Мусса Ниакате
23
Тайлер Мортон
6
Таннер Тессманн
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
75′
3
Николас Тальяфико
10
Павел Шульц
74′
7
Адам Карабец
11
Малик Фофана
86′
21
Рубен Клюйверт
8
Корентен Толиссо
74′
44
Халис Мера
22
Клинтон Мата
86′
17
Афонсу Морейра
Метц
1
Джонатан Фишер
39
Коффи Куао
82′
5
Жан-Филипп Гбамен
8
Бубакар Траоре
54′
10
Готье Эн
21
Бенжамен Стамбули
38
Садибу Сане
7
Георгий Цитаишвили
62′
19
Морган Бокеле
4
Ури-Мишель Мбула
41′
12
Альфа Туре
24
Брайан Маджо
80′
18
Идрисса Гей
9
Гиорги Абуашвили
62′
23
Ибу Сане
Статистика
Лион
Метц
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
8
2
Угловые
4
3
Фолы
13
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
