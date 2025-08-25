Ричмонд
Гол Дэвида принес «Ювентусу» победу в первом туре чемпионата Италии

«Ювентус» обыграл «Парму» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Парму» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Джонатан Дэвид (59-я минута) и Душан Влахович (84).

На 83-й минуте с поля был удален защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо.

Для Дэвида гол стал дебютным в составе «Ювентуса» в Серии А. Канадский форвард стал игроком туринского клуба 4 июля.

В параллельном матче «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Пизой» — 1:1.

В следующем туре «Ювентус» 31 августа на выезде сыграет против «Дженоа», «Парма» днем ранее примет «Аталанту».

Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Парма
Футбол, Италия, 1-й тур
24.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Игор Тудор
Карлос Куэста
Голы
Ювентус
Жонатан Давид
(Кенан Йылдыз)
59′
Душан Влахович
(Кенан Йылдыз)
84′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
3
Бремер
27
Андреа Камбьясо
83′
6
Ллойд Келли
19
Кефрен Тюрам
4
Федерико Гатти
14′
57′
25
Жоао Мариу
30
Жонатан Давид
80′
9
Душан Влахович
5
Мануэль Локателли
57′
8
Тен Копмейнерс
7
Франсишку Консейсау
80′
11
Николас Гонсалес
10
Кенан Йылдыз
89′
22
Уэстон Маккенни
Парма
31
Дзион Судзуки
56′
15
Энрико Дель Прато
5
Лаутаро Валенти
39
Алессандро Чиркати
14
Эмануэле Валери
32
Матео Пельегрино
10
Адриан Бернабе
18
Матиас Левик
88′
8
Науэль Эстевес
24
Кристиан Ордоньес
57′
22
Оливер Серенсен
70′
16
Мандела Кейта
88′
30
Милан Джурич
11
Понтус Альмквист
80′
7
Адриан Бенедычак
Статистика
Ювентус
Парма
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
8
2
Угловые
6
6
Фолы
9
13
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
