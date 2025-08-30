«Челси» уверенно победил «Фулхэм» в матче 3-го тура АПЛ

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Джонс. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.
На 45+9-й минуте новичок «Челси» Жоао Педро открыл счёт с передачи полузащитника Энцо Фернандеса. На 56-й минуте сам Энцо Фернандес реализовал пенальти и удвоил преимущество подопечных Энцо Марески.
«Челси» набрал семь очков в трёх стартовых турах АПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» располагается на 14-й строчке с двумя очками в трёх матчах.
Футбол, Англия, Тур 3
30.08.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Марку Силва
Голы
Челси
Жоао Педро
(Энцо Фернандес)
45+9′
Энцо Фернандес
56′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
3
Марк Кукурелья
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
4
Тосин Адарабиойо
25
Мойсес Кайседо
38′
8
Энцо Фернандес
41
Эстеван
68′
11
Джейми Гиттенс
7
Педру Нету
81′
24
Рис Джеймс
9
Лиам Делап
14′
32
Тайрик Джордж
81′
17
Андрей Сантос
90+3′
Фулхэм
1
Бернд Лено
2
Кенни Тете
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
20
Саша Лукич
90+6′
16
Сандер Берге
30
Райан Сессеньон
67′
33
Энтони Робинсон
21
Тимоти Кастань
60′
8
Харри Уилсон
17
Алекс Ивоби
73′
84′
11
Адама I Траоре
24
Джошуа Кинг
67′
32
Эмил Смит-Роу
9
Родригу Мунис
59′
7
Рауль Хименес
Статистика
Челси
Фулхэм
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
6
3
Угловые
6
4
Фолы
11
17
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
