«Челси» уверенно победил «Фулхэм» в матче 3-го тура АПЛ

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.69
П2
1.25
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.60
П2
2.21
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.00
П2
3.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.75
П2
3.70
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.79
П2
32.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
3.82
X
2.35
П2
3.01
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.45
П2
1.67
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.70
П2
1.30
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.00
П2
4.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Айнтрахт Ф
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.00
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.74
П2
7.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Байер
3
Все коэффициенты
П1
98.00
X
8.75
П2
1.07
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.37
П2
12.50
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.22
П2
2.99
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.68
X
3.83
П2
1.82
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.52
П2
2.30
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.44
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.20
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.33
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.78
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.73
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.85
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Челси» уверенно победил «Фулхэм» в матче 3-го тура АПЛ

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Фулхэмом».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Джонс. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 45+9-й минуте новичок «Челси» Жоао Педро открыл счёт с передачи полузащитника Энцо Фернандеса. На 56-й минуте сам Энцо Фернандес реализовал пенальти и удвоил преимущество подопечных Энцо Марески.

«Челси» набрал семь очков в трёх стартовых турах АПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» располагается на 14-й строчке с двумя очками в трёх матчах.

Челси
2:0
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 3
30.08.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Марку Силва
Голы
Челси
Жоао Педро
(Энцо Фернандес)
45+9′
Энцо Фернандес
56′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
3
Марк Кукурелья
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
4
Тосин Адарабиойо
25
Мойсес Кайседо
38′
8
Энцо Фернандес
41
Эстеван
68′
11
Джейми Гиттенс
7
Педру Нету
81′
24
Рис Джеймс
9
Лиам Делап
14′
32
Тайрик Джордж
81′
17
Андрей Сантос
90+3′
Фулхэм
1
Бернд Лено
2
Кенни Тете
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
20
Саша Лукич
90+6′
16
Сандер Берге
30
Райан Сессеньон
67′
33
Энтони Робинсон
21
Тимоти Кастань
60′
8
Харри Уилсон
17
Алекс Ивоби
73′
84′
11
Адама I Траоре
24
Джошуа Кинг
67′
32
Эмил Смит-Роу
9
Родригу Мунис
59′
7
Рауль Хименес
Статистика
Челси
Фулхэм
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
6
3
Угловые
6
4
Фолы
11
17
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти