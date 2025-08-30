Ричмонд
«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту» в матче 3-го тура чемпионата Англии

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Источник: Getty Images

Встреча в Лондоне на стадионе «шпор» завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч на пятой минуте забил Эванилсон, которому ассистировал Маркос Сенеси.

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в АПЛ при главном тренере Томасе Франке, с шестью очками команда располагается на третьей строчке таблицы. «Борнмут» под руководством Андони Ираолы набрал шесть очков и идёт седьмым.

В следующем туре 13 сентября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Вест Хэмом», «Борнмут» в этот же день встретится на домашнем поле с «Брайтоном».

Тоттенхэм Хотспур
0:1
Первый тайм: 0:1
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 3
30.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Андони Ираола
Голы
Борнмут
Эванилсон
(Маркос Сенеси)
5′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
66′
30
Родриго Бентанкур
9
Ришарлисон
20
Мохаммед Кудус
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
14′
23
Педро Порро
71′
13
Дестини Удоджи
29
Пап Метар Сарр
77′
11
Матис Тель
6
Жоау Пальинья
54′
15
Лукас Бергвалль
22
Бреннан Джонсон
54′
28
Вильсон Одобер
Борнмут
1
Джордже Петрович
72′
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
12′
12
Тайлер Адамс
89′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
26′
23
Джеймс Хилл
90+7′
7
Дэвид Брукс
63′
17
Амин Адли
9
Эванилсон
82′
19
Джастин Клюйверт
8
Алекс Скотт
64′
10
Райан Кристи
16
Маркус Таверньер
82′
22
Эли Жуниор Крупи
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
5
19
Удары в створ
1
6
Угловые
0
8
Фолы
17
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти