«МЮ» обыграл дома «Бёрнли», забив с пенальти на 7-й компенсированной минуте матча

В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором «Манчестер Юнайтед» в упорной борьбе нанёс поражение «Бёрнли» со счётом 3:2.

Источник: Getty Images

Первый мяч хозяев был забит благодаря автоголу полузащитника гостей Джоша Каллена. Второй гол «краснях дьяволов» на счету Брайана Мбемо. Победу манкунианцам принёс гол Бруну Фернандеша с пенальти на 7-й компенсированной минуте. В составе гостей отличились Лайл Фостер и Джейдон Энтони.

Подопечные Рубена Аморима одержали первую победу в новом сезоне чемпионата Англии. Всего у «красных дьяволов» четыре очка после трёх игр. «Бёрнли» остался с тремя очками.

Манчестер Юнайтед
3:2
Первый тайм: 1:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 3
30.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Скотт Паркер
Голы
Манчестер Юнайтед
Джош Каллен
27′
Брайан Мбемо
(Диогу Далот)
57′
Бруну Фернандеш
90+7′
Бернли
Лайл Фостер
(Якоб Брун Ларсен)
55′
Джейдон Энтони
66′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Байындыр
23
Люк Шоу
4
Маттейс де Лигт
16
Амад Диалло
2
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
76′
19
Брайан Мбемо
15
Лени Йоро
85′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Матеус Кунья
31′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
72′
30
Беньямин Шешко
7
Мэйсон Маунт
46′
37
Кобби Майну
Бернли
1
Мартин Дубравка
2
Кайл Уокер
90+7′
3
Квилиндси Хартман
11
Джейдон Энтони
90+4′
9
Лайл Фостер
90+6′
5
Максим Эстев
24
Джош Каллен
7
Якоб Брун Ларсен
83′
4
Джо Уорралл
28
Ханнибал Межбри
65′
17
Лум Чауна
89′
18
Яльмар Экдаль
83′
22
Оливер Сонне
8
Лесли Угочукву
76′
29
Джош Лоран
90+7′
Статистика
Манчестер Юнайтед
Бернли
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
26
6
Удары в створ
6
3
Угловые
7
1
Фолы
9
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти