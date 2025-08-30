«МЮ» обыграл дома «Бёрнли», забив с пенальти на 7-й компенсированной минуте матча

Первый мяч хозяев был забит благодаря автоголу полузащитника гостей Джоша Каллена. Второй гол «краснях дьяволов» на счету Брайана Мбемо. Победу манкунианцам принёс гол Бруну Фернандеша с пенальти на 7-й компенсированной минуте. В составе гостей отличились Лайл Фостер и Джейдон Энтони.