Жодинские торпедовцы победили брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одержали победу над брестским «Динамо» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Хозяева владели инициативой на протяжении всей игры и вышли вперед на 16-й минуте после удара нигерийского форварда Стивена Альфреда. В самом конце поединка второй мяч в ворота брестчан забил новичок жодинской команды Дмитрий Бородин — 2:0.

Результаты остальных встреч: «Сморгонь» — «МЛ Витебск» — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 2:0, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 2:2, «Витебск» — «Молодечно» — 0:1, «Гомель» — «Минск» — 1:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Ислочь» (Минский район) — 2:2. Матч «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) перенесен на более поздний срок.

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 52 очка (20 матчей), «Славия» — 41 (20), «Динамо» (Минск) — 36 (18), «Ислочь» — 35 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (19). Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 15 мячей.

Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с матчами национальной и молодежной сборных Беларуси.

Торпедо-БелАЗ
2:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
Футбол, Беларусь, 20-й тур
30.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Торпедо
Главные тренеры
Юрий Пунтус
Сергей Ковальчук
