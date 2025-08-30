Жодинские торпедовцы победили брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Хозяева владели инициативой на протяжении всей игры и вышли вперед на 16-й минуте после удара нигерийского форварда Стивена Альфреда. В самом конце поединка второй мяч в ворота брестчан забил новичок жодинской команды Дмитрий Бородин — 2:0.
Результаты остальных встреч: «Сморгонь» — «МЛ Витебск» — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 2:0, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 2:2, «Витебск» — «Молодечно» — 0:1, «Гомель» — «Минск» — 1:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Ислочь» (Минский район) — 2:2. Матч «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) перенесен на более поздний срок.
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 52 очка (20 матчей), «Славия» — 41 (20), «Динамо» (Минск) — 36 (18), «Ислочь» — 35 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (19). Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 15 мячей.
Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с матчами национальной и молодежной сборных Беларуси.
Юрий Пунтус
Сергей Ковальчук
