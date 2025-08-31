«ПСЖ» со счётом 6:3 разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1

Команды играли на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Гости одержали разгромную победу — 6:3.
На седьмой минуте игрок «ПСЖ» Жоау Невеш ударом через себя открыл счёт в матче. Спустя три минуты вингер Брэдли Баркола удвоил преимущество парижан. На 14-й минуте Невеш оформил дубль, так же забив через себя. На 31-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле с пенальти сделал счёт 4:0. На 37-й минуте защитник «Тулузы» Чарли Крессвелл отыграл один мяч. На 51-й минуте Дембеле вновь реализовал 11-метровый удар. На 78-й минуте Невеш оформил хет-трик. На 89-й минуте Янн Гбоу забил второй мяч «Тулузы», а на 90+1-й минуте Алексис Восса забил третий мяч в ворота парижан.
Отметим, что на 45+9-й минуте «Тулуза» получила право пробить пенальти, но Кристиан Кассерес оказался неточен.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.
«ПСЖ» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Тулуза» с шестью очками находится на шестом месте.
Карлес Мартинес
Луис Энрике
Чарли Крессуэлл
37′
Янн Гбоо
89′
Алексис Восса
(Сантьяго Идальго)
90+1′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
7′
Брэдли Барколя
(Фабиан Руис)
9′
Жоау Невеш
14′
Усман Дембеле
31′
Усман Дембеле
51′
Жоау Невеш
78′
Кристиан Кассерес
45+8′
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
4
Чарли Крессуэлл
15
Арон Деннум
82′
10
Янн Гбоо
23
Кристиан Кассерес
2
Расмус Николайсен
63′
12
Уоррен Каманзи
19
Джибриль Сидибе
63′
45
Алексис Восса
24
Дайанн Металь
79′
35
Сени Коумбасса
9
Франк Магри
70′
11
Сантьяго Идальго
77
Марио Сауэр
63′
31
Ноа Эджума
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
25
Нуну Мендеш
46′
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
46′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
70′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
63′
7
Хвича Кварацхелия
29
Брэдли Барколя
75′
49
Ибраим Мбай
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти