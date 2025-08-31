«ПСЖ» со счётом 6:3 разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1

На седьмой минуте игрок «ПСЖ» Жоау Невеш ударом через себя открыл счёт в матче. Спустя три минуты вингер Брэдли Баркола удвоил преимущество парижан. На 14-й минуте Невеш оформил дубль, так же забив через себя. На 31-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле с пенальти сделал счёт 4:0. На 37-й минуте защитник «Тулузы» Чарли Крессвелл отыграл один мяч. На 51-й минуте Дембеле вновь реализовал 11-метровый удар. На 78-й минуте Невеш оформил хет-трик. На 89-й минуте Янн Гбоу забил второй мяч «Тулузы», а на 90+1-й минуте Алексис Восса забил третий мяч в ворота парижан.