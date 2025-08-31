Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
3
:
ПСЖ
6
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2

«ПСЖ» со счётом 6:3 разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1

Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Гости одержали разгромную победу — 6:3.

На седьмой минуте игрок «ПСЖ» Жоау Невеш ударом через себя открыл счёт в матче. Спустя три минуты вингер Брэдли Баркола удвоил преимущество парижан. На 14-й минуте Невеш оформил дубль, так же забив через себя. На 31-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле с пенальти сделал счёт 4:0. На 37-й минуте защитник «Тулузы» Чарли Крессвелл отыграл один мяч. На 51-й минуте Дембеле вновь реализовал 11-метровый удар. На 78-й минуте Невеш оформил хет-трик. На 89-й минуте Янн Гбоу забил второй мяч «Тулузы», а на 90+1-й минуте Алексис Восса забил третий мяч в ворота парижан.

Отметим, что на 45+9-й минуте «Тулуза» получила право пробить пенальти, но Кристиан Кассерес оказался неточен.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Тулуза» с шестью очками находится на шестом месте.

Тулуза
3:6
Первый тайм: 1:4
ПСЖ
Футбол, Франция, 3-й тур
30.08.2025, 22:05 (МСК UTC+3)
Stadium de Toulouse
Главные тренеры
Карлес Мартинес
Луис Энрике
Голы
Тулуза
Чарли Крессуэлл
37′
Янн Гбоо
89′
Алексис Восса
(Сантьяго Идальго)
90+1′
ПСЖ
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
7′
Брэдли Барколя
(Фабиан Руис)
9′
Жоау Невеш
14′
Усман Дембеле
31′
Усман Дембеле
51′
Жоау Невеш
78′
Нереализованные пенальти
Тулуза
Кристиан Кассерес
45+8′
Составы команд
Тулуза
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
4
Чарли Крессуэлл
15
Арон Деннум
82′
10
Янн Гбоо
23
Кристиан Кассерес
2
Расмус Николайсен
63′
12
Уоррен Каманзи
19
Джибриль Сидибе
63′
45
Алексис Восса
24
Дайанн Металь
79′
35
Сени Коумбасса
9
Франк Магри
70′
11
Сантьяго Идальго
77
Марио Сауэр
63′
31
Ноа Эджума
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
25
Нуну Мендеш
46′
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
46′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
70′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
63′
7
Хвича Кварацхелия
29
Брэдли Барколя
75′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Тулуза
ПСЖ
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
6
8
Угловые
5
7
Фолы
7
11
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти