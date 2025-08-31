Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Дженоа» в чемпионате Италии

Встреча в Генуе завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ювентуса». На 73-й минуте мяч забил Душан Влахович.
В параллельном матче «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» — 0:0.
В следующем туре «Ювентус» 13 сентября примет миланский «Интер». Двумя днями позднее «Дженоа» сыграет с «Комо» в гостях.
Футбол, Италия, 2-й тур
31.08.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Luigi Ferraris
Главные тренеры
Патрик Виейра
Игор Тудор
Голы
Ювентус
Душан Влахович
(Филип Костич)
73′
Составы команд
Дженоа
1
Никола Леали
15
Брук Нортон-Каффи
3
Аарон Мартин
5
Лео Эстигор
67′
22
Хоан Васкес
73
Патрицио Масини
23
Валентин Карбони
65′
2
Мортен Торсби
77
Микаэль Эллертссон
77′
9
Витинья
8
Николае Станчу
65′
17
Руслан Малиновский
29
Лоренцо Коломбо
78′
18
Калеб Экубан
32
Мортен Френдруп
78′
21
Джефф Эхатор
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
6
Ллойд Келли
3
Бремер
15
Пьер Калюлю
19
Кефрен Тюрам
25
Жоао Мариу
19′
62′
8
Тен Копмейнерс
82′
30
Жонатан Давид
62′
18
Филип Костич
5
Мануэль Локателли
62′
9
Душан Влахович
7
Франсишку Консейсау
83′
11
Николас Гонсалес
10
Кенан Йылдыз
90′
22
Уэстон Маккенни
Статистика
Дженоа
Ювентус
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
10
13
Удары в створ
1
3
Угловые
3
4
Фолы
14
15
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти