«Комо» расторг контракт с финалистом Лиги чемпионов Алли, который сыграл за клуб 10 минут

Алли перешел в «Комо» в январе, подписав контракт до лета 2026 года с возможностью продления на один сезон. За команду полузащитник провел один матч — в марте в игре чемпионата Италии против «Милана» (1:2) он вышел на замену на 81-й минуте, а через 10 минут получил прямую красную карточку и был удален с поля.