«Комо» расторг контракт с финалистом Лиги чемпионов Алли, который сыграл за клуб 10 минут

Англичанин перешел в итальянскую команду в январе.

Источник: Reuters

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Итальянский «Комо» расторг контракт с английским футболистом Деле Алли по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Алли перешел в «Комо» в январе, подписав контракт до лета 2026 года с возможностью продления на один сезон. За команду полузащитник провел один матч — в марте в игре чемпионата Италии против «Милана» (1:2) он вышел на замену на 81-й минуте, а через 10 минут получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Алли 29 лет. По ходу карьеры он выступал за турецкий «Бешикташ», английские «МК Донс», «Эвертон» и «Тоттенхэм», в составе которого в сезоне-2018/19 дошел до финала Лиги чемпионов, где лондонская команда проиграла другому клубу из Англии — «Ливерпулю» (0:2).