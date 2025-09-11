Ричмонд
Модрич отметил 40-летие фразой «возраст — это всего лишь цифра»

Полузащитник сборной Хорватии и «Милана» Лука Модрич 9 сентября отпраздновал 40-летие и прокомментировал его короткой записью в соцсети: «Возраст — это всего лишь цифра».



Полузащитник сборной Хорватии и «Милана» Лука Модрич 9 сентября отпраздновал 40-летие и прокомментировал его короткой записью в соцсетях: «Возраст — это всего лишь цифра».

Этим летом Модрич покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с «Миланом» до 2026 года с опцией продления.

В карьере хорват выиграл «Золотой мяч» (2018), шесть раз становился победителем Лиги чемпионов в составе «Реала». За национальную сборную он провёл 190 матчей, забил 28 голов и выигрывал медали чемпионатов мира и Лиги наций.