Жена Сафонова пооткровенничала на тему звездной болезни: фото очаровательной Марины

Один из них спросил: «Как удается быть женой футболиста и не словить звездную болезнь?!».
"Жена футболиста — это не статус и не достижение. Матвей в первую очередь — человек, а не спортсмен. Поэтому я — жена мужчины, у которого есть классная работа. Звездная болезнь свойственна звездам.
А я продолжаю жить свою жизнь, привлекая чуть больше внимания, исключительно из-за мужа. Я не звезда, не блогер, не инфлюенсер. Словить звездную болезнь в таком случае — абсолютный стрём. У меня с этим всё ок)" — честно призналась Марина.