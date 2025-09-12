Ричмонд
Футболисты «Арсенала» победили на старте 21-го тура чемпионата Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты дзержинского «Арсенала» победили мозырскую «Славию» в первом матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодняшняя встреча в Борисове прошла с преимуществом мозырян, но реализовать его они не смогли. А соперники в середине второго тайма провели острую контратаку, которую точным ударом завершил Александр Французов — 1:0.

Завтра состоятся еще три поединка. Лидер турнира «МЛ Витебск», не потерпевший в 20 встречах ни одного поражения, примет жодинских торпедовцев. Футболисты «Сморгони» у себя дома сыграют с новополоцким «Нафтаном», а «Слуцк» на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.

В воскресенье, 14 сентября, состоятся еще три встречи: «Динамо» (Брест) — «Неман» (Гродно), «Молодечно» — «Ислочь» (Минский район), «Минск» — «Динамо» (Минск). Последние игры этого тура пройдут 15 сентября: «Динамо» (Брест) — «Неман» (Гродно), «Гомель» — «Витебск».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (20 матчей), «Славия» — 41 (21), «Динамо» (Минск) — 36 (18), «Ислочь» (Минский район) — 35 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (19). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 10 очков, «Сморгонь» и «Слуцк» набрали по 13 зачетных баллов. Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 15 забитых мячей.

Арсенал Д
1:0
Первый тайм: 0:0
Славия М
Футбол, Беларусь, 21-й тур
12.09.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
Главные тренеры
Михаил Мартинович
