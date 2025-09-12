Футболисты «Арсенала» победили на старте 21-го тура чемпионата Беларуси

Завтра состоятся еще три поединка. Лидер турнира «МЛ Витебск», не потерпевший в 20 встречах ни одного поражения, примет жодинских торпедовцев. Футболисты «Сморгони» у себя дома сыграют с новополоцким «Нафтаном», а «Слуцк» на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.