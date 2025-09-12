«Байер» вдевятером обыграл «Айнтрахт» в первом матче после увольнения тен Хага

Счет на 10-й минуте открыл защитник хозяев Алехандро Гримальдо. На 45+4-й минуте Патрик Шик удвоил преимущество «Байера» с пенальти. Единственный гол гостей на 52-й минуте забил Джан Узун.
Леверкузенцы завершили матч в меньшинстве — на 58-й минуте вторую желтую карточку получил Роберт Андрих, а на 90+2-й после второго предупреждения удалили Эсекиэля Фернандеса.
Вдевятером хозяева сумели забить еще один гол — на 90+8-й минуте дубль оформил Гримальдо.
«Байер» провел первый матч под руководством нового главного тренера Каспера Юльманна. Датчанин сменил Эрика тен Хага, который проработал с командой несколько месяцев.
С 4 очками «Байер» поднялся на седьмое место в бундеслиге. «Айнтрахт» (6 очков) потерпел первое поражение в сезоне и идет вторым в турнирной таблице.
Каспер Юльманн
Дино Топпмеллер
Алехандро Гримальдо
10′
Патрик Шик
45+4′
Алехандро Гримальдо
90+8′
Джан Узун
52′
1
Марк Флеккен
5
Лоик Баде
12
Эдмонд Тапсоба
4
Джарелл Куанса
21
Лукас Васкес
90+4′
20
Алехандро Гримальдо
8
Роберт Андрих
19′
59′
14
Патрик Шик
82′
16
Аксель Тап
25
Эсекиэль Паласиос
15′
24
Алейкс Гарсия
23
Натан Телла
83′
35
Кристиан Кофане
10
Малик Тилльман
62′
6
Эсекиэль Фернандес
78′
90+2′
23
Михаэль Цеттерер
3
Артур Теат
90+7′
20
Рицу Доан
34
Ннамди Коллинз
4
Робин Кох
8
Фарес Шаиби
13
Расмус Кристенсен
10′
21
Натаниэль Браун
19
Жан-Маттео Баойя
83′
18
Махмуд Дауд
6
Оскар Хейлунн
71′
30
Миши Батшуайи
9
Йонатан Буркардт
83′
7
Ансгар Кнауфф
42
Джан Узун
79′
83′
17
Элие Вахи
90+4′
Главный судья
Дениз Айтекин
(Германия)
