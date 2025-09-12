Ричмонд
«Байер» вдевятером обыграл «Айнтрахт» в первом матче после увольнения тен Хага

«Байер» дома обыграл «Айнтрахт» в матче 3-го тура немецкой бундеслиги — 3:1.

Источник: Reuters

Счет на 10-й минуте открыл защитник хозяев Алехандро Гримальдо. На 45+4-й минуте Патрик Шик удвоил преимущество «Байера» с пенальти. Единственный гол гостей на 52-й минуте забил Джан Узун.

Леверкузенцы завершили матч в меньшинстве — на 58-й минуте вторую желтую карточку получил Роберт Андрих, а на 90+2-й после второго предупреждения удалили Эсекиэля Фернандеса.

Вдевятером хозяева сумели забить еще один гол — на 90+8-й минуте дубль оформил Гримальдо.

«Байер» провел первый матч под руководством нового главного тренера Каспера Юльманна. Датчанин сменил Эрика тен Хага, который проработал с командой несколько месяцев.

С 4 очками «Байер» поднялся на седьмое место в бундеслиге. «Айнтрахт» (6 очков) потерпел первое поражение в сезоне и идет вторым в турнирной таблице.

Байер
3:1
Первый тайм: 2:0
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, 3-й тур
12.09.2025, 21:30 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Дино Топпмеллер
Голы
Байер
Алехандро Гримальдо
10′
Патрик Шик
45+4′
Алехандро Гримальдо
90+8′
Айнтрахт Ф
Джан Узун
52′
Составы команд
Байер
1
Марк Флеккен
5
Лоик Баде
12
Эдмонд Тапсоба
4
Джарелл Куанса
21
Лукас Васкес
90+4′
20
Алехандро Гримальдо
8
Роберт Андрих
19′
59′
14
Патрик Шик
82′
16
Аксель Тап
25
Эсекиэль Паласиос
15′
24
Алейкс Гарсия
23
Натан Телла
83′
35
Кристиан Кофане
10
Малик Тилльман
62′
6
Эсекиэль Фернандес
78′
90+2′
Айнтрахт Ф
23
Михаэль Цеттерер
3
Артур Теат
90+7′
20
Рицу Доан
34
Ннамди Коллинз
4
Робин Кох
8
Фарес Шаиби
13
Расмус Кристенсен
10′
21
Натаниэль Браун
19
Жан-Маттео Баойя
83′
18
Махмуд Дауд
6
Оскар Хейлунн
71′
30
Миши Батшуайи
9
Йонатан Буркардт
83′
7
Ансгар Кнауфф
42
Джан Узун
79′
83′
17
Элие Вахи
90+4′
Статистика
Байер
Айнтрахт Ф
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
18
13
Удары в створ
8
2
Угловые
4
8
Фолы
10
9
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Дениз Айтекин
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти