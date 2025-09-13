«Ювентус» со счетом 4:3 победил «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

В составе «Ювентуса» голы забили Ллойд Келли (14-я минута), Кенан Йылдыз (38), Кефрен Тюрам (83) и Василие Аджич (90+1). У «Интера» отличились Хакан Чалханоглу (30, 65) и Маркус Тюрам (76).
«Ювентус» набрал девять очков и вышел на первое место в таблице. По шесть очков у «Наполи», «Кремонезе» и «Ромы», которые провели на одну игру меньше. «Интер» занимает 11-е место в тремя набранными очками.
В следующем туре 20 сентября «Ювентус» сыграет в гостях против «Вероны», «Интер» на следующий день дома встретится с «Сассуоло».
Футбол, Италия, 3-й тур
13.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Игор Тудор
Кристиан Киву
Голы
Ювентус
Ллойд Келли
(Бремер)
14′
Кенан Йылдыз
(Бремер)
38′
Кефрен Тюрам
(Кенан Йылдыз)
82′
Василие Аджич
(Жонатан Давид)
90+1′
Интер
Хакан Чалханоглу
(Карлос Аугусту)
30′
Хакан Чалханоглу
(Петр Зелиньски)
65′
Маркус Тюрам
(Федерико Димарко)
76′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
6
Ллойд Келли
3
Бремер
15
Пьер Калюлю
19
Кефрен Тюрам
10
Кенан Йылдыз
4
Федерико Гатти
79′
25
Жоао Мариу
22
Уэстон Маккенни
79′
30
Жонатан Давид
9
Душан Влахович
73′
32
Хуан Кабаль
5
Мануэль Локателли
70′
73′
17
Василие Аджич
8
Тен Копмейнерс
33′
73′
11
Лоис Опенда
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
22
Генрих Мхитарян
86′
9
Маркус Тюрам
2
Дензел Дюмфрис
77′
36
Маттео Дармиан
30
Карлос Аугусту
64′
32
Федерико Димарко
20
Хакан Чалханоглу
82′
8
Петар Сучич
23
Николо Барелла
64′
7
Петр Зелиньски
10
Лаутаро Мартинес
64′
14
Анж-Йоан Бонни
Статистика
Ювентус
Интер
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
12
18
Удары в створ
4
4
Угловые
5
9
Фолы
14
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
