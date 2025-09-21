Брестское «Динамо» победило «Славию» в гостевом матче чемпионата Беларуси

Сегодня в гостевом поединке 22-го тура подопечные Александра Седнева одолели идущую второй мозырскую «Славию» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч на 88-й минуте встречи забил Иван Зеньков.
Борисовский БАТЭ у себя дома разошелся миром с дзержинским «Арсеналом» — 0:0. Футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» разгромили гостей из «Слуцка» — 3:0.
Вчера лидер первенства «МЛ Витебск» потерпел второе поражение подряд, уступив в Гродно «Неману» со счетом 1:3. Минское «Динамо» одержало волевую победу, одолев на выезде футболистов «Витебска» с результатом 2:1. Для витебчан это шестое поражение кряду. Результаты остальных встреч: «Ислочь» (Минский район) — «Гомель» — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» — «Сморгонь» — 0:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Молодечно» — 5:0.
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 52 очка (22 матча), «Славия» — 41 (22), «Динамо» (Минск) — 39 (20), «Ислочь» — 39 (22). Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 16 мячей.