«МЛ Витебск» проиграл третий матч подряд в чемпионате Беларуси

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.01
П2
2.05
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.05
П2
4.50
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

«МЛ Витебск» проиграл третий матч подряд в чемпионате Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «МЛ Витебск» потерпел третье поражение подряд в играх чемпионата Беларуси, уступив мозырской «Славии», сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух фиаско кряду лидеры первенства начали сегодняшний домашний поединок очень активно и на 21-й минуте Альфред Мазурич открыл счет. Однако мозыряне не собирались уступать и через 5 минут заработали пенальти, который реализовал Николай Иванов, а вскоре Алексей Иванов забил второй гол в ворота хозяев поля. После перерыва витебчане много атаковали, но на 66-й минуте пропустили еще один гол после удара Владислава Полоза. На 3-й компенсированной минуте Никита Баранок сократил разрыв и в итоге «Славия» выиграла с результатом 3:2, вернувшись на второе место в турнирной таблице, обойдя минское «Динамо».

Также сегодня футболисты «Витебска» прервали серию из шести поражений подряд, одолев на выезде «Слуцк» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч забил Захар Червяков, отличившийся на 12-й минуте игры. В Бресте местные динамовцы одержали крупную победу над борисовским БАТЭ — 3:0.

Ранее футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» выиграли на своем поле у новополоцкого «Нафтана» со счетом 4:2, а дзержинский «Арсенал» и «Минск» не выявили победителя — ничья 1:1.

Заключительные встречи 23-го тура состоятся 28 сентября: «Гомель» — «Молодечно», «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район).

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 (23), «Славия» — 44 (23), «Динамо» (Минск) — 42 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 40 (22). Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 16 мячей.

МЛ Витебск
2:3
Первый тайм: 0:0
Славия М
Футбол, Беларусь, 23-й тур
27.09.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
Главные тренеры
Александр Шагойко
Михаил Мартинович
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти