«МЛ Витебск» проиграл третий матч подряд в чемпионате Беларуси

После двух фиаско кряду лидеры первенства начали сегодняшний домашний поединок очень активно и на 21-й минуте Альфред Мазурич открыл счет. Однако мозыряне не собирались уступать и через 5 минут заработали пенальти, который реализовал Николай Иванов, а вскоре Алексей Иванов забил второй гол в ворота хозяев поля. После перерыва витебчане много атаковали, но на 66-й минуте пропустили еще один гол после удара Владислава Полоза. На 3-й компенсированной минуте Никита Баранок сократил разрыв и в итоге «Славия» выиграла с результатом 3:2, вернувшись на второе место в турнирной таблице, обойдя минское «Динамо».