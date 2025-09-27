«МЛ Витебск» проиграл третий матч подряд в чемпионате Беларуси

После двух фиаско кряду лидеры первенства начали сегодняшний домашний поединок очень активно и на 21-й минуте Альфред Мазурич открыл счет. Однако мозыряне не собирались уступать и через 5 минут заработали пенальти, который реализовал Николай Иванов, а вскоре Алексей Иванов забил второй гол в ворота хозяев поля. После перерыва витебчане много атаковали, но на 66-й минуте пропустили еще один гол после удара Владислава Полоза. На 3-й компенсированной минуте Никита Баранок сократил разрыв и в итоге «Славия» выиграла с результатом 3:2, вернувшись на второе место в турнирной таблице, обойдя минское «Динамо».
Также сегодня футболисты «Витебска» прервали серию из шести поражений подряд, одолев на выезде «Слуцк» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч забил Захар Червяков, отличившийся на 12-й минуте игры. В Бресте местные динамовцы одержали крупную победу над борисовским БАТЭ — 3:0.
Ранее футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» выиграли на своем поле у новополоцкого «Нафтана» со счетом 4:2, а дзержинский «Арсенал» и «Минск» не выявили победителя — ничья 1:1.
Заключительные встречи 23-го тура состоятся 28 сентября: «Гомель» — «Молодечно», «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район).
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 (23), «Славия» — 44 (23), «Динамо» (Минск) — 42 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 40 (22). Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 16 мячей.
Александр Шагойко
