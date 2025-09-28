Ричмонд
Минское «Динамо» вырвало победу у «Ислочи» в матче чемпионата Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» на последней минуте вырвали победу у «Ислочи» в последнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Действующие чемпионы страны вышли вперед в первом тайме после удара Карена Варданяна, а после перерыва, на исходе часа игрового времени, Владимир Хващинский сравнял результат. Для него этот гол стад сотым в высшей лиге. Дело шло к ничьей, но на третьей компенсированной минуте динамовцы заработали пенальти и Алексей Гаврилович забил победный мяч — 2:1 в пользу «Динамо».

Также сегодня футболисты «Сморгони» сумели обыграть на своем поле гродненский «Неман», благодаря голу Максима Яблонского с пенальти — 1:0. Подопечные Игоря Ковалевича проиграли четвертый из пяти последних поединков. «Гомель» у себя дома выиграл у «Молодечно» — 2:1.

Вчера третье фиаско кряду потерпел лидер первенства «МЛ Витебск», уступивший на своем поле мозырской «Славии» — 2:3. Результаты остальных встреч: «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 3:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Нафтан» (Новополоцк) — 4:2, «Арсенал» (Дзержинск) — «Минск» — 1:1, «Слуцк» — «Витебск» — 0:1.

Положение в лидирующей группе: «МЛ Витебск» — 52 очка (23 матча), «Динамо» (Минск) — 45 (22), «Славия» — 44 (23), «Динамо» (Брест) — 41 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 40 (22). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 10 очков, в активе «Слуцка» 13 зачетных баллов. Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 16 мячей.

В следующем туре встречаются:

3 октября.

«Минск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «МЛ Витебск».

4 октября.

«Нафтан» — «Гомель», «Молодечно» — «Динамо» (Минск), «Неман» — «Торпедо-БелАЗ», «Витебск» — «Арсенал».

5 октября.

«Ислочь» — «Слуцк», «Славия» — «Сморгонь».