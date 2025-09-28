Минское «Динамо» вырвало победу у «Ислочи» в матче чемпионата Беларуси

Действующие чемпионы страны вышли вперед в первом тайме после удара Карена Варданяна, а после перерыва, на исходе часа игрового времени, Владимир Хващинский сравнял результат. Для него этот гол стад сотым в высшей лиге. Дело шло к ничьей, но на третьей компенсированной минуте динамовцы заработали пенальти и Алексей Гаврилович забил победный мяч — 2:1 в пользу «Динамо».