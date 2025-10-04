«Ювентус» запретил трем болельщикам посещать матчи из-за расистских кричалок

«Ювентус» не в первый раз применяет наказание согласно правилам внутреннего регламента, известного как «Кодекс поведения». Ранее клуб применял санкции по отношении к болельщикам после матчей против «Ромы» (30 декабря 2023 года) и «Торино» (9 ноября 2024 года).