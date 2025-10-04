«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в матче седьмого тура чемпионата Англии

Встреча в Лидсе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Матис Тель (23-я минута) и Мохаммед Кудус (57), для которого этот гол стал дебютным в составе лондонцев. У «Лидса» отличился Ноа Окафор (34).