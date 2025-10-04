«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в матче седьмого тура чемпионата Англии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в выездном матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лидсе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Матис Тель (23-я минута) и Мохаммед Кудус (57), для которого этот гол стал дебютным в составе лондонцев. У «Лидса» отличился Ноа Окафор (34).
«Тоттенхэм» поднялся на второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 14 очков. «Лидс» с 8 баллами располагается на 12-й строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу» 19 октября. Днем ранее «Лидс» сыграет с «Бёрнли» в гостях.