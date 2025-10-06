«МЛ Витебск» вместо Сёмина может возглавить экс-тренер «Ахмата»

Если они завершатся успешно, 46-летний белорусский специалист подпишет контракт, скорее всего, до конца сезона-2025/26. Ранее Мартинович входил в тренерский штаб Сергея Ташуева в «Ахмате». «МЛ Витебск» звал его в марте 2025 года, но тогда специалист принял решение остаться в Грозном.
Ранее в СМИ на должность главного тренера витебчан сватали Юрия Сёмина. За белорусский клуб выступают россияне, полузащитники Никита Глушков и Тимур Пухов, а также нападающий Абу-Саид Эльдарушев.
«Витебск» занимает первое место в турнирной таблице (52 балла), опережая минское «Динамо» на четыре очка.