«МЛ Витебск» вместо Сёмина может возглавить экс-тренер «Ахмата»

Если они завершатся успешно, 46-летний белорусский специалист подпишет контракт, скорее всего, до конца сезона-2025/26. Ранее Мартинович входил в тренерский штаб Сергея Ташуева в «Ахмате». «МЛ Витебск» звал его в марте 2025 года, но тогда специалист принял решение остаться в Грозном.