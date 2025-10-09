«Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании

Испанский клуб объявил об увольнении Велько Пауновича и его штаба.
— «Реал Овьедо» выражает благодарность Велько Пауновичу и его тренерскому штабу за профессионализм, преданность делу и самоотверженность. Под его руководством «Реал Овьедо» добился долгожданного выхода в Ла Лигу — исторического успеха, который навсегда останется в памяти болельщиков. Клуб желает ему всяческих успехов в будущих начинаниях, — говорится в сообщении клуба.
В восьми турах сезона Ла Лиги «Овьедо» набрал 6 очков и идет на 17-м месте в чемпионате Испании, опережая идущую в зоне вылета «Жирону» только по дополнительным показателям.
Этим летом «Овьедо» вернулся в Ла Лигу после 24 лет отсутствия.
Футбол, Испания, 8-й тур
4.10.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Nuevo Carlos Tartiere, 23878 зрителей
Главные тренеры
Велько Паунович
Хулиан Калеро
Голы
Леванте
Карлос Альварес
(Мануэль Санчес)
30′
Карл Этта Эйонг
72′
Составы команд
Овьедо
13
Аарон Эскандель
24
Лукас Ахьядо
3
Рахим Альхассейн
10
Хайссем Хассан
2
Эрик Байи
16
Давид Карму
71′
18
Йосип Брекало
46′
7
Ильяс Шайра
20
Леандер Дендонкер
83′
19
Алекс Форес
11
Сантьяго Коломбатто
74′
14
Овие Эджариа
5
Альберто Рейна
58′
8
Санти Касорла
23
Хосе Саломон Рондон
45+2′
58′
9
Федерико Виньяс
Леванте
13
Мэтью Райан
22
Джереми Толян
84′
23
Мануэль Санчес
2
Матиас Морено
90+2′
4
Адриан де ла Фуэнте
16
Кервин Арриага
24
Карлос Альварес
80′
17
Виктор Гарсия
7
Рохер Бруге
66′
10
Андрес Пабло Мартинес
12
Унаи Венседор
66′
20
Ориоль Рей
21
Карл Этта Эйонг
87′
15
Годюэн Койялипу
9
Иван Ромеро
80′
11
Хосе Луис Моралес
Статистика
Овьедо
Леванте
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
2
5
Угловые
9
3
Фолы
10
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти