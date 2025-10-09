«Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании

— «Реал Овьедо» выражает благодарность Велько Пауновичу и его тренерскому штабу за профессионализм, преданность делу и самоотверженность. Под его руководством «Реал Овьедо» добился долгожданного выхода в Ла Лигу — исторического успеха, который навсегда останется в памяти болельщиков. Клуб желает ему всяческих успехов в будущих начинаниях, — говорится в сообщении клуба.