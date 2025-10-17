Гол Шестюка принес победу футболистам «Ислочи» в матче чемпионата Беларуси

Победный мяч в сегодняшней игре на поле борисовского городского стадиона забил лучший бомбардир нынешнего первенства Александр Шестюк, отличившийся на исходе часа игрового времени. Это 17-й гол 22-летнего нападающего «Ислочи», которая поднялась на четвертое место в турнирной таблице.