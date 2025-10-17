Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
2
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
15.20
П2
62.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Кайрат
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.25
П2
8.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.54
П2
5.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.86
X
3.90
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.75
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Гол Шестюка принес победу футболистам «Ислочи» в матче чемпионата Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одолели дзержинский «Арсенал» со счетом 1:0 в первом поединке 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Победный мяч в сегодняшней игре на поле борисовского городского стадиона забил лучший бомбардир нынешнего первенства Александр Шестюк, отличившийся на исходе часа игрового времени. Это 17-й гол 22-летнего нападающего «Ислочи», которая поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Завтра состоятся еще три матча: «Сморгонь» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Минск) — «Гомель».

Заключительные игры 25-го тура пройдут 19 октября: «Слуцк» — «Молодечно», «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк), «МЛ Витебск» — «Минск».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (24 матча), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Славия» — 47 (24), «Ислочь» (Минский район) — 43 (25).

Арсенал Д
0:1
Первый тайм: 0:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 25-й тур
17.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
Главные тренеры
Виталий Жуковский
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти