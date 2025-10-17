Гол Шестюка принес победу футболистам «Ислочи» в матче чемпионата Беларуси

Победный мяч в сегодняшней игре на поле борисовского городского стадиона забил лучший бомбардир нынешнего первенства Александр Шестюк, отличившийся на исходе часа игрового времени. Это 17-й гол 22-летнего нападающего «Ислочи», которая поднялась на четвертое место в турнирной таблице.
Завтра состоятся еще три матча: «Сморгонь» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Минск) — «Гомель».
Заключительные игры 25-го тура пройдут 19 октября: «Слуцк» — «Молодечно», «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк), «МЛ Витебск» — «Минск».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (24 матча), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Славия» — 47 (24), «Ислочь» (Минский район) — 43 (25).
Виталий Жуковский
