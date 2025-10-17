Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Брестское «Динамо» обыграло футболистов «Витебска» в чемпионате Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское «Динамо» победило футболистов «Витебска» в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Брестчане вышли вперед в середине первого тайма, когда отличился Никита Степанов, а вскоре после перерыва Роман Юзепчук забил второй мяч в ворота гостей. Подопечные Сергея Гуренко приложили немало усилий, чтобы отыграться, и на 85-й минуте Евгений Краснов сократил разрыв до минимума, однако большего гостям добиться не удалось — 2:1 в пользу динамовцев. В стартовом поединке 25-го тура футболисты «Ислочи» одолели дзержинский «Арсенал» со счетом 1:0. Победный гол забил лучший бомбардир нынешнего первенства Александр Шестюк, в активе которого теперь 17 забитых мячей.

Завтра состоятся еще три матча: «Сморгонь» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Минск) — «Гомель».

Заключительные игры этого тура пройдут 19 октября: «Слуцк» — «Молодечно», «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк), «МЛ Витебск» — «Минск».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (24 матча), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Славия» — 47 (24), «Динамо» (Брест) — 44 (25).

Динамо Брс
2:1
Первый тайм: 0:0
Витебск
Футбол, Беларусь, 25-й тур
17.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ОСК Брестский
Главные тренеры
Сергей Ковальчук
Сергей Ясинский
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти