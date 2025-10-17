Брестское «Динамо» обыграло футболистов «Витебска» в чемпионате Беларуси

Брестчане вышли вперед в середине первого тайма, когда отличился Никита Степанов, а вскоре после перерыва Роман Юзепчук забил второй мяч в ворота гостей. Подопечные Сергея Гуренко приложили немало усилий, чтобы отыграться, и на 85-й минуте Евгений Краснов сократил разрыв до минимума, однако большего гостям добиться не удалось — 2:1 в пользу динамовцев. В стартовом поединке 25-го тура футболисты «Ислочи» одолели дзержинский «Арсенал» со счетом 1:0. Победный гол забил лучший бомбардир нынешнего первенства Александр Шестюк, в активе которого теперь 17 забитых мячей.
Завтра состоятся еще три матча: «Сморгонь» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Минск) — «Гомель».
Заключительные игры этого тура пройдут 19 октября: «Слуцк» — «Молодечно», «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк), «МЛ Витебск» — «Минск».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (24 матча), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Славия» — 47 (24), «Динамо» (Брест) — 44 (25).
Сергей Ковальчук
Сергей Ясинский
