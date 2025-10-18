Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.67
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.91
П2
5.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.20
П2
12.50
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2

Провалившиеся в «МЮ» футболисты перезапускают карьеры. Почему это получается только в других клубах

Хейлунн, Рэшфорд, Антони — примеров хватает.

Источник: Getty Images

Луч надежды после Манчестера

Один раз — случайность, два раза — совпадение, три — закономерность. Кажется, так ведь говорят? В любом случае суть, надеюсь, вы поняли. Эта фраза довольно точно характеризует ситуацию с бывшими футболистами «Манчестер Юнайтед», которые перезапускают карьеры и заново обретают себя в других клубах, тогда как во время пребывания на «Олд Траффорд» подвергались жесткой критике (часто по делу, иногда — нет) или в лучшем случае считались ничем не примечательными.

Обратить на это внимание помог случай Расмуса Хейлунна. 22-летний датчанин перешел в «МЮ» в августе 2023-го года из «Аталанты» за 73,9 миллиона евро. Приобрести нападающего хотел тогдашний главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг, который считал, что команде нужен центрфорвард, и кандидатура Хойлунна его вполне устроила. Игрок провел два, скажем так, непростых сезона в Манчестере, получив ярлык «провалившегося», и незадолго до закрытия трансферного окна отправился в аренду в «Наполи». В Неаполе как раз искали большого нападающего: Ромелу Лукаку надолго выбыл из-за травмы, а входить в сезон с одним Лоренцо Луккой в роли «девятки» главный тренер южан Антонио Конте не хотел.

За месяц в «Наполи» у Хейлунна уже четыре гола — два в Серии А и два в Лиге чемпионов. Причем все четыре — победные. Плюс еще четыре — за сборную Дании (в сентябре — в ворота Греции, в октябре — дубль в матче с Белоруссией) и победный мяч все тем же грекам. В такой форме Расмус, кажется, не был еще никогда в карьере. И смотря на продолжающиеся страдания «МЮ», начинаешь думать: может, дело вовсе не в игроке?

Тем более что датчанин далеко не единственный такой игрок. Ведь параллельно постепенно заново находит себя в «Барселоне» Маркус Рэшфорд. У 27-летнего англичанина сейчас «3+4» по системе «гол плюс пас», включая дубль в победном матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1). Кроме того, в сентябре Рэшфорд вернулся в сборную Англии и реализовал пенальти во встрече с Сербией (5:0). Да, отчасти Рэшфорду помогла травма Рафиньи — место на левом краю атаки оказалось свободным. Но полученным шансом и игровым временем нужно еще грамотно распорядиться — и у воспитанника «МЮ» это пока получается.

А во второй половине прошлого сезона в Испании зажигал Антони. 25-летний бразилец перешел в «МЮ» из «Аякса» в последний день летнего трансферного окна-2022 за 95 миллионов евро. Начало карьеры в Англии получилось довольно бодрым — Антони забил в первом же своем матче на «Олд Траффорд» в ворота «Арсенала». Но дальше дела пошли хуже. И если в первом сезоне бразилец выбил «10+5» во всех турнирах, то уже в следующем — только «3+2» при весьма скромных 1934 минутах на поле. Но в январе Антони перебрался в «Бетис» и там за полгода сделал «9+5». В чемпионате Испании у него пять голов — столько же, сколько за два с половиной сезона в АПЛ. Неудивительно, что летом «Бетис» сделал все, чтобы выкупить бразильца, и нашел на это необходимые средства — 25 миллионов евро. Справедливости ради, в этом сезоне Антони не так ярок — у него только «1+1», да и те в Лиге конференций, но обойдемся без поспешных выводов.

Здесь же можно вспомнить и Скотта Мактоминая, который в «МЮ» казался особо ничем не примечательным полузащитником, но заблистал в «Наполи», приведя команду к чемпионству и получив приз лучшему игроку сезона в Серии А. Можно проследить определенную закономерность.

Проблема ожиданий

Но при этом возводить этот тренд в абсолют тоже не стоит. Есть пример Джейдона Санчо, который и после ухода из «МЮ» и близко не показывает ничего такого, что демонстрировал на молодежном уровне и в «Боруссии». Да, в прошлом году в «Челси» были отдельные вспышки, но сейчас в «Астон Вилле» у него жалкие семь минут на поле в этом сезоне и просвета особо не видно.

Наконец, у каждого игрока все равно своя история. Тот же Мактоминай в интервью The Athletic объяснял, что в «МЮ» его просто ставили не на те позиции, тогда как сам он всегда хотел играть ближе к атаке. Любопытно, что в сборной Шотландии главный тренер Стив Кларк долго ставил Мактоминая одним из трех центральных защитников, сейчас же выпускает его в роли «десятки».

Хейлунн приехал в «МЮ» 20-летним пареньком, имея за плечами всего лишь один неплохой сезон на топ-уровне. Да, он был довольно ярок в составе «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини — «9+2» в Серии А в сезоне-2022/23. Но на этом все. Добавьте сюда ценник в 70 с лишним миллионов евро (это же проблема «МЮ», что клуб отвалил такие деньжищи за еще сыроватого нападающего), ожидания фанатов, которые видели в нем своего Эрлинга Холанна (ну, а что, фамилии похожи, тоже светловолосый скандинав), давление британских медиа…

Кстати, чисто статистически Хейлунн был не так уж и плох — «26+4» во всех турнирах за два года, нормальные цифры (если брать только АПЛ, то «14+2»). Ощущение провала тут скорее эмоциональное, хотя решение о смене клуба и обстановки вполне логично.

В принципе история Антони чем-то похожа. То, что «МЮ» отдал за него 95 миллионов, — это проблема клуба и его менеджмента. Но понятно, что с таким ценником все ждут, что ты будешь большой звездой на уровне АПЛ. Вопрос в том, готов ли в принципе Антони был тянуть такой статус. Все же быть первым парнем где-нибудь в «Бетисе» — немного другая история.

Сейчас, кстати, в «МЮ» мучается Джошуа Зиркзее — нападающий, так ярко и органично выглядевший в «Болонье» пару лет назад. Ждем расставания и очередного ренессанса?