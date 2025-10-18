Провалившиеся в «МЮ» футболисты перезапускают карьеры. Почему это получается только в других клубах

А во второй половине прошлого сезона в Испании зажигал Антони. 25-летний бразилец перешел в «МЮ» из «Аякса» в последний день летнего трансферного окна-2022 за 95 миллионов евро. Начало карьеры в Англии получилось довольно бодрым — Антони забил в первом же своем матче на «Олд Траффорд» в ворота «Арсенала». Но дальше дела пошли хуже. И если в первом сезоне бразилец выбил «10+5» во всех турнирах, то уже в следующем — только «3+2» при весьма скромных 1934 минутах на поле. Но в январе Антони перебрался в «Бетис» и там за полгода сделал «9+5». В чемпионате Испании у него пять голов — столько же, сколько за два с половиной сезона в АПЛ. Неудивительно, что летом «Бетис» сделал все, чтобы выкупить бразильца, и нашел на это необходимые средства — 25 миллионов евро. Справедливости ради, в этом сезоне Антони не так ярок — у него только «1+1», да и те в Лиге конференций, но обойдемся без поспешных выводов.