Футболисты «Комо» нанесли «Ювентусу» первое поражение в нынешнем сезоне

До этого туринцы трижды победили и пять раз сыграли вничью во всех турнирах.

Источник: Reuters

РИМ, 19 октября. /ТАСС/. «Ювентус» со счетом 0:2 проиграл «Комо» в гостевом матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу, потерпев первое поражение в текущем сезоне.

Забитыми мячами отметились Марк-Оливер Кемпф (4-я минута) и Николас Пас (79).

До этого «Ювентус» выиграл три стартовые встречи чемпионата Италии, а затем трижды сыграл вничью. На общем этапе Лиги чемпионов туринский клуб дважды разошелся миром с соперниками — с германской «Боруссией» из Дортмунда (4:4) и испанским «Вильярреалом» (2:2).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии непобежденной остается только «Аталанта», которая позднее в субботу проведет матч седьмого тура дома против «Лацио». По одному поражению, как и «Ювентус», потерпели «Милан», «Комо» и «Кремонезе».

«Комо» и «Ювентус» набрали по 12 очков, команды находятся на пятом и шестом местах соответственно. В следующем туре «Комо» 25 октября сыграет в гостях против «Пармы», «Ювентус» днем позднее встретится на выезде с «Лацио». До этого 22 октября «Ювентус» проведет гостевой матч в Лиге чемпионов с испанским «Реалом».

Комо
2:0
Первый тайм: 1:0
Ювентус
Футбол, Италия, 7-й тур
19.10.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Игор Тудор
Голы
Комо
Марк-Оливер Кемпф
(Николас Пас)
4′
Николас Пас
(Максимо Перроне)
79′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
2
Марк-Оливер Кемпф
31
Мергим Войвода
10
Николас Пас
23
Максимо Перроне
33
Лукас Да Кунья
28
Иван Смолчич
22′
86′
27
Штефан Пош
34
Диегу Карлос
34′
46′
14
Хакобо Рамон
18
Альберто Морено
12′
68′
3
Алекс Валье
6
Максанс Какере
68′
11
Анастасиос Дувикас
7
Альваро Мората
90′
77
Игнас ван дер Бремпт
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
19
Кефрен Тюрам
30
Жонатан Давид
7
Франсишку Консейсау
10
Кенан Йылдыз
6
Ллойд Келли
10′
27
Андреа Камбьясо
83′
18
Филип Костич
8
Тен Копмейнерс
77′
22
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
77′
9
Душан Влахович
24
Даниэле Ругани
83′
25
Жоао Мариу
Статистика
Комо
Ювентус
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
12
15
Удары в створ
6
3
Угловые
4
1
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти