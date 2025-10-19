Футболисты «Комо» нанесли «Ювентусу» первое поражение в нынешнем сезоне

РИМ, 19 октября. /ТАСС/. «Ювентус» со счетом 0:2 проиграл «Комо» в гостевом матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу, потерпев первое поражение в текущем сезоне.
Забитыми мячами отметились Марк-Оливер Кемпф (4-я минута) и Николас Пас (79).
До этого «Ювентус» выиграл три стартовые встречи чемпионата Италии, а затем трижды сыграл вничью. На общем этапе Лиги чемпионов туринский клуб дважды разошелся миром с соперниками — с германской «Боруссией» из Дортмунда (4:4) и испанским «Вильярреалом» (2:2).
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии непобежденной остается только «Аталанта», которая позднее в субботу проведет матч седьмого тура дома против «Лацио». По одному поражению, как и «Ювентус», потерпели «Милан», «Комо» и «Кремонезе».
«Комо» и «Ювентус» набрали по 12 очков, команды находятся на пятом и шестом местах соответственно. В следующем туре «Комо» 25 октября сыграет в гостях против «Пармы», «Ювентус» днем позднее встретится на выезде с «Лацио». До этого 22 октября «Ювентус» проведет гостевой матч в Лиге чемпионов с испанским «Реалом».
Сеск Фабрегас
Игор Тудор
Марк-Оливер Кемпф
(Николас Пас)
4′
Николас Пас
(Максимо Перроне)
79′
1
Жан Бюте
2
Марк-Оливер Кемпф
31
Мергим Войвода
10
Николас Пас
23
Максимо Перроне
33
Лукас Да Кунья
28
Иван Смолчич
22′
86′
27
Штефан Пош
34
Диегу Карлос
34′
46′
14
Хакобо Рамон
18
Альберто Морено
12′
68′
3
Алекс Валье
6
Максанс Какере
68′
11
Анастасиос Дувикас
7
Альваро Мората
90′
77
Игнас ван дер Бремпт
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
19
Кефрен Тюрам
30
Жонатан Давид
7
Франсишку Консейсау
10
Кенан Йылдыз
6
Ллойд Келли
10′
27
Андреа Камбьясо
83′
18
Филип Костич
8
Тен Копмейнерс
77′
22
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
77′
9
Душан Влахович
24
Даниэле Ругани
83′
25
Жоао Мариу
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти