Бывший футболист «Алании» и «Реала» Дренте перенес инсульт

Дренте 38 лет, в 2013 году он выступал за «Аланию», в составе которой провел шесть матчей и забил три гола. С 2007 по 2012 год он играл за «Реал», в составе которого стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании. Также он был футболистом нидерландских «Фейенорда» и «Спарты», английских «Эвертона» и «Рединга». В составе сборной Нидерландов среди игроков до 21 года он стал победителем чемпионата Европы 2007 года.