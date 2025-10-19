«Реал Сосьедад» с Захаряном спасся от поражения в матче с «Сельтой» и поднялся с последней строчки в Ла Лиге

Автором первого гола на 20-й минуте стал форвард хозяев Пабло Дуран. В конце первого тайма «Сельта» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил экс-защитник «Рубина» Карл Старфельт. Гости отыгрались на 89-й минуте благодаря голу Карлоса Солера.
Российский хавбек басков Арсен Захарян появился на поле на 76-й минуте, заменив Андера Барренечеа, но не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» набрал 6 очков и поднялся с последнего, 20-го места в турнирной таблице на 18-е, опередив «Реал Овьедо» и «Жирону» по дополнительным показателям. «Сельта» с 7 баллами в активе находится на 17-й строчке.
Футбол, Испания, 9-й тур
19.10.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Серхио Франсиско
Голы
Сельта
Пабло Дуран
(Оскар Мингеса)
20′
Реал Сосьедад
Карлос Солер
(Гонсалу Гедеш)
89′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
30′
45′
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
90+5′
3
Оскар Мингеса
54′
17
Хави Руэда
56′
7
Борха Иглесиас
54′
23
Уго Альварес
9
Ферран Хутгла
70′
39
Джонс Эль-Абделлауи
18
Пабло Дуран
85′
8
Фран Бельтран
22
Уго Сотело
46′
24
Карлос Домингес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
33′
5
Игор Субельдия
37′
16
Дуйе Чалета-Цар
4
Хон Горротчатеги
10
Микель Ойярсабаль
2
Хон Арамбуру
76′
21
Арсен Захарян
3
Айен Муньос
67′
18
Карлос Солер
23
Брайс Мендес
67′
11
Гонсалу Гедеш
12
Янхель Эррера
45′
57′
28
Пабло Марин
7
Андер Барренечеа
76′
19
Хон Каррикабуру
Статистика
Сельта
Реал Сосьедад
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
4
17
Удары в створ
1
7
Угловые
1
10
Фолы
10
20
Офсайды
1
8
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
