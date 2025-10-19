«Реал Сосьедад» с Захаряном спасся от поражения в матче с «Сельтой» и поднялся с последней строчки в Ла Лиге

«Реал Сосьедад» набрал 6 очков и поднялся с последнего, 20-го места в турнирной таблице на 18-е, опередив «Реал Овьедо» и «Жирону» по дополнительным показателям. «Сельта» с 7 баллами в активе находится на 17-й строчке.