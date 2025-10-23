Месси прокомментировал решение продлить контракт с «Интер Майами»

«Я очень рад остаться здесь и продолжить этот проект, который не только был мечтой, но и стал прекрасной реальностью, — сказал Месси. — С тех пор, как я приехал в Майами, я был очень счастлив, поэтому действительно рад продолжать играть здесь. Мы все с нетерпением ждем момента, когда наконец сможем играть на “Майами Фридом Парк” (строящийся новый стадион клуба — прим. ТАСС). С нетерпением ждем завершения строительства, чтобы увидеть все изнутри, и чтобы болельщики тоже смогли наслаждаться матчами. Играть дома на таком потрясающем стадионе будет чем-то особенным».