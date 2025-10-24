Бенитес, от которого отказался «Спартак», станет самым высокооплачиваемым тренером в истории Греции

Отмечается, что испанец подпишет двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 4 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории Греции.
Бенитес также попросил дать ему некоторое время для подготовки, чтобы не вступать в должность немедленно. В связи с этим он не руководит командой в проходящем матче Лиги Европы «Фейеноорд» — «Панатинаикос».
Ранее сообщалось, что услуги Бенитеса предлагали спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао, но тот ответил отказом.