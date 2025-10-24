Футболисты «Минска» и «Сморгони» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Еще четыре матча состоятся 25 октября. Идущие вторыми футболисты минского «Динамо» сыграют в Новополоцке с местным «Нафтаном», преследователь динамовцев мозырская «Славия» примет на своем поле гродненский «Неман», футболисты «Гомеля» сыграют со «Слуцком», а БАТЭ на поле «Борисов-Арены» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом». В воскресенье, 26 октября, главный фаворит «МЛ Витебск» сойдется в дерби с футболистами «Витебска», «Ислочь» встретится с брестским «Динамо», а аутсайдеры первенства футболисты «Молодечно» примут на своем поле дзержинский «Арсенал».