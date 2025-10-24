Футболисты «Минска» и «Сморгони» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Встреча на поле столичного стадиона «Трактор» началась с атак хозяев, и уже на 12-й минуте Александр Макась эффектным ударом открыл счет. Пропустив мяч, гости активизировались, и через 25 минут Максим Яблонский восстановил равновесие. В конце первого тайма Владислав Варакса забил второй мяч в ворота гостей, а после перерыва Максим Будько установил окончательный результат — ничья 2:2.
Еще четыре матча состоятся 25 октября. Идущие вторыми футболисты минского «Динамо» сыграют в Новополоцке с местным «Нафтаном», преследователь динамовцев мозырская «Славия» примет на своем поле гродненский «Неман», футболисты «Гомеля» сыграют со «Слуцком», а БАТЭ на поле «Борисов-Арены» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом». В воскресенье, 26 октября, главный фаворит «МЛ Витебск» сойдется в дерби с футболистами «Витебска», «Ислочь» встретится с брестским «Динамо», а аутсайдеры первенства футболисты «Молодечно» примут на своем поле дзержинский «Арсенал».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 55 очков (25 матчей), «Динамо» (Минск) — 49 (24), «Славия» — 47 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (24), «Динамо» (Брест) — 44 (25). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше в активе «Слуцка». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.
