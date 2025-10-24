Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
2
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.00
П2
34.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.10
П2
3.57
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
1
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.00
П2
31.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
1
:
Нант
2
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.05
П2
2.35
Футбол. Германия
перерыв
Вердер
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.71
П2
3.62
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2

Футболисты «Минска» и «Сморгони» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» и «Сморгони» не выявили победителя в стартовом поединке 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Встреча на поле столичного стадиона «Трактор» началась с атак хозяев, и уже на 12-й минуте Александр Макась эффектным ударом открыл счет. Пропустив мяч, гости активизировались, и через 25 минут Максим Яблонский восстановил равновесие. В конце первого тайма Владислав Варакса забил второй мяч в ворота гостей, а после перерыва Максим Будько установил окончательный результат — ничья 2:2.

Еще четыре матча состоятся 25 октября. Идущие вторыми футболисты минского «Динамо» сыграют в Новополоцке с местным «Нафтаном», преследователь динамовцев мозырская «Славия» примет на своем поле гродненский «Неман», футболисты «Гомеля» сыграют со «Слуцком», а БАТЭ на поле «Борисов-Арены» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом». В воскресенье, 26 октября, главный фаворит «МЛ Витебск» сойдется в дерби с футболистами «Витебска», «Ислочь» встретится с брестским «Динамо», а аутсайдеры первенства футболисты «Молодечно» примут на своем поле дзержинский «Арсенал».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 55 очков (25 матчей), «Динамо» (Минск) — 49 (24), «Славия» — 47 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (24), «Динамо» (Брест) — 44 (25). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше в активе «Слуцка». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.

Минск
2:2
Первый тайм: 0:0
Сморгонь
Футбол, Беларусь, 26-й тур
24.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Трактор
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти