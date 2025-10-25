Ричмонд
«Лидс» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

«Лидс» обыграл «Вест Хэм» в матче 9-го тура АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. «Лидс» обыграл лондонский «Вест Хэм» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Лидсе завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Бренден Эронсон (3-я минута) и Джо Родон (15). У гостей отличился Матеуш Фернандеш (90).

«Лидс», набрав 11 очков, поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Вест Хэм» (4) располагается на предпоследней, 19-й позиции. Команда потерпела седьмое поражение в чемпионате.

В следующем туре «Лидс» 1 ноября сыграет в гостях с «Брайтоном», на следующий день «Вест Хэм» примет «Ньюкасл Юнайтед».

Лидс
2:1
Первый тайм: 2:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 9
24.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Elland Road
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Нуну Эшпириту Санту
Голы
Лидс
Брэнден Ааронсон
3′
Джо Родон
(Шон Лонгстафф)
15′
Вест Хэм
Матеуш Фернандеш
(Джаррод Боуэн)
90′
Составы команд
Лидс
1
Лукас Перри
84′
2
Джейден Богл
8
Шон Лонгстафф
4
Итан Ампаду
6
Джо Родон
15
Яка Бийол
3
Габриэль Гудмундссон
44′
24
Джеймс Джастин
90+3′
22
Ао Танака
72′
44
Илиа Груев
76′
9
Доминик Калверт-Льюин
87′
7
Дэниэл Джеймс
11
Брэнден Ааронсон
87′
14
Лукас Нмеча
19
Ноа Окафор
46′
20
Джек Харрисон
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
3
Максимилиан Килман
25
Жан-Клер Тодибо
90+2′
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Лукас Пакета
55′
20
Джаррод Боуэн
29
Аарон Ван-Биссака
79′
2
Кайл Уокер-Питерс
30
Оливер Скарлз
25′
9
Каллум Уилсон
7
Крисенсио Саммервилл
40′
79′
27
Сунгуту Магасса
28
Томаш Соучек
65′
18
Матеуш Фернандеш
39
Энди Ирвинг
64′
32
Фредди Поттс
Статистика
Лидс
Вест Хэм
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
5
3
Угловые
3
4
Фолы
12
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти