«Бавария» в большинстве обыграла менхенгладбахскую «Боруссию»

«Бавария» на выезде победила менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Боруссия-Парк».

Матч начался на 15 минут позже, так как мюнхенцы опоздали на стадион из-за пробок.

С 19-й минуты «Боруссия» играла в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник команды Йенс Кастроп. Голы за «Баварию» забили Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру и Леннарт Карл.

«Бавария» с 24 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Бундеслиги.

«Боруссия» пока не одержала ни одной победы в этом сезоне чемпионата Германии и находится на последнем, 20-м месте с тремя очками.

Боруссия М
0:3
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Германия, 8-й тур
25.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Borussia-Park
Главные тренеры
Ойген Полански
Венсан Компани
Голы
Бавария
Йозуа Киммих
64′
Рафаэл Геррейру
(Майкл Олисе)
69′
Леннарт Карл
(Рафаэл Геррейру)
81′
Нереализованные пенальти
Боруссия М
Кевин Штегер
75′
Составы команд
Боруссия М
33
Мориц Николас
17
Йенс Кастроп
19′
30
Нико Эльведи
4
Кевин Дикс
16
Филипп Зандер
6
Янник Энгельхардт
20
Лука Нец
76′
26
Лукас Ульрих
9
Франк Онора
75′
29
Джо Скалли
27
Рокко Райц
84′
13
Джованни Рейна
7
Кевин Штегер
84′
22
Оскар Фрауло
15
Харис Табакович
63′
18
Сюто Матино
Бавария
40
Йонас Урбиг
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
3
Ким Мин Джэ
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
23
Саша Боэ
46′
22
Рафаэл Геррейру
20
Том Бишоф
74′
82′
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
38′
76′
42
Леннарт Карл
11
Николас Джексон
59′
7
Серж Гнабри
2
Дайот Упамекано
28′
46′
27
Конрад Лаймер
Статистика
Боруссия М
Бавария
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
3
27
Удары в створ
1
11
Угловые
1
8
Фолы
6
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Саша Штегеманн
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти