Дубль Хакими помог «ПСЖ» разгромить «Брест», Сафонов вновь остался в запасе

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
1
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.25
П2
16.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
3
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
1.06
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.40
П2
44.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Хетафе
2
Все коэффициенты
П1
101.00
X
34.00
П2
1.13
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.85
П2
1.48
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.20
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.68
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.62
П2
2.55
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Дубль Хакими помог «ПСЖ» разгромить «Брест», Сафонов вновь остался в запасе

«Пари Сен-Жермен» в гостях обыграл «Брест» в матче 9-го тура французской Лиги 1.

Источник: Getty Images

Героем игры стал марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, который оформил дубль (29-я минута, 39). В эпизоде со вторым голом результативную передачу отдал грузин Хвича Кварацхелия. В концовке гости довели преимущество до крупного — отличился Дезире Дуэ (96).

Итоговый счет — 3:0 в пользу парижан. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вновь провел весь матч на скамейке запасных.

После этой игры «ПСЖ» вырвался на 1-е место в таблице Лиги 1 (20 очков), а «Брест» занимает 12-ю позицию (9 баллов).

Брест
0:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Франция, 9-й тур
25.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Stade Francis Le Ble
Главные тренеры
Эрик Руа
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Ашраф Хакими
(Витор Феррейра Витинья)
29′
Ашраф Хакими
(Хвича Кварацхелия)
39′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
90+6′
Нереализованные пенальти
Брест
Ромен Дель Кастильо
59′
Составы команд
Брест
1
Радослав Маецки
77
Кенни Лала
19
Людовик Айорк
4
Мишель Диаз
44
Сумайла Кулибали
13
Жорис Шотар
2
Брэдли Локо
79′
27
Даоуда Гуиндо
7
Жуниор Дина Эбимбе
67′
29
Люка Тузар
99
Пате Мбуп
24′
67′
14
Мама Бальде
10
Ромен Дель Кастильо
90′
12
Люк Зогбе
8
Уго Магнетти
79′
33
Хамиду Макалу
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
8′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
19
Ли Кан Ин
67′
5
Маркиньос
24
Сенни Маюлу
79′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
70′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
79′
47
Квентин Нджанту
51
Вильян Пачо
67′
10
Усман Дембеле
Статистика
Брест
ПСЖ
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
18
Удары в створ
2
8
Угловые
2
7
Фолы
10
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти