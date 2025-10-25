Дубль Хакими помог «ПСЖ» разгромить «Брест», Сафонов вновь остался в запасе

Героем игры стал марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, который оформил дубль (29-я минута, 39). В эпизоде со вторым голом результативную передачу отдал грузин Хвича Кварацхелия. В концовке гости довели преимущество до крупного — отличился Дезире Дуэ (96).