Дубль Хакими помог «ПСЖ» разгромить «Брест», Сафонов вновь остался в запасе

Героем игры стал марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, который оформил дубль (29-я минута, 39). В эпизоде со вторым голом результативную передачу отдал грузин Хвича Кварацхелия. В концовке гости довели преимущество до крупного — отличился Дезире Дуэ (96).
Итоговый счет — 3:0 в пользу парижан. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вновь провел весь матч на скамейке запасных.
После этой игры «ПСЖ» вырвался на 1-е место в таблице Лиги 1 (20 очков), а «Брест» занимает 12-ю позицию (9 баллов).
Футбол, Франция, 9-й тур
25.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Stade Francis Le Ble
Главные тренеры
Эрик Руа
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Ашраф Хакими
(Витор Феррейра Витинья)
29′
Ашраф Хакими
(Хвича Кварацхелия)
39′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
90+6′
Нереализованные пенальти
Брест
Ромен Дель Кастильо
59′
Составы команд
Брест
1
Радослав Маецки
77
Кенни Лала
19
Людовик Айорк
4
Мишель Диаз
44
Сумайла Кулибали
13
Жорис Шотар
2
Брэдли Локо
79′
27
Даоуда Гуиндо
7
Жуниор Дина Эбимбе
67′
29
Люка Тузар
99
Пате Мбуп
24′
67′
14
Мама Бальде
10
Ромен Дель Кастильо
90′
12
Люк Зогбе
8
Уго Магнетти
79′
33
Хамиду Макалу
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
8′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
19
Ли Кан Ин
67′
5
Маркиньос
24
Сенни Маюлу
79′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
70′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
79′
47
Квентин Нджанту
51
Вильян Пачо
67′
10
Усман Дембеле
Статистика
Брест
ПСЖ
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
8
18
Удары в створ
2
8
Угловые
2
7
Фолы
10
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти