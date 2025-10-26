БАТЭ победил жодинских торпедовцев в чемпионате Беларуси

Также сегодня минское «Динамо» в гостях одержало волевую викторию над новополоцким «Нафтаном» со счетом 3:1, а преследователь динамовцев мозырская «Славия» на своей арене добыла победу над гродненским «Неманом» — 2:1. Футболисты «Гомеля» у себя дома разгромили гостей из «Слуцка» с результатом 4:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Раймонд Адеола. Накануне футболисты «Минска» и «Сморгони» сыграли вничью — 2:2.