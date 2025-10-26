БАТЭ победил жодинских торпедовцев в чемпионате Беларуси

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.06
X
4.14
П2
1.81
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.00
П2
3.59
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.45
П2
1.97
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.73
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.63
П2
1.89
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.13
П2
3.85
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
7.75
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.79
П2
4.46
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.44
П2
4.33
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.50
П2
5.73
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.90
П2
4.20
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.43
П2
3.50
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2

БАТЭ победил жодинских торпедовцев в чемпионате Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ победили жодинское «Торпедо-БелАЗ» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Соцсети

В сегодняшней игре на поле «Борисов-Арены» хозяева вышли вперед в самом начале второй половины встречи после точного удара Айка Мосаханяна. Счет 1:0 не изменился до конца встречи.

Также сегодня минское «Динамо» в гостях одержало волевую викторию над новополоцким «Нафтаном» со счетом 3:1, а преследователь динамовцев мозырская «Славия» на своей арене добыла победу над гродненским «Неманом» — 2:1. Футболисты «Гомеля» у себя дома разгромили гостей из «Слуцка» с результатом 4:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Раймонд Адеола. Накануне футболисты «Минска» и «Сморгони» сыграли вничью — 2:2.

В воскресенье, 26 октября, лидер первенства «МЛ Витебск» сойдется в дерби с футболистами «Витебска», «Ислочь» встретится с брестским «Динамо», а аутсайдеры первенства футболисты «Молодечно» примут на своем поле дзержинский «Арсенал».

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 55 очков (25 матчей), «Динамо» (Минск) — 52 (25), «Славия» — 50 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (25), «Динамо» (Брест) — 44 (25). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше в активе «Слуцка». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 26-й тур
25.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Борисов-Арена
Главные тренеры
Иван Мигаль
Юрий Пунтус
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти