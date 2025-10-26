БАТЭ победил жодинских торпедовцев в чемпионате Беларуси

В сегодняшней игре на поле «Борисов-Арены» хозяева вышли вперед в самом начале второй половины встречи после точного удара Айка Мосаханяна. Счет 1:0 не изменился до конца встречи.
Также сегодня минское «Динамо» в гостях одержало волевую викторию над новополоцким «Нафтаном» со счетом 3:1, а преследователь динамовцев мозырская «Славия» на своей арене добыла победу над гродненским «Неманом» — 2:1. Футболисты «Гомеля» у себя дома разгромили гостей из «Слуцка» с результатом 4:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Раймонд Адеола. Накануне футболисты «Минска» и «Сморгони» сыграли вничью — 2:2.
В воскресенье, 26 октября, лидер первенства «МЛ Витебск» сойдется в дерби с футболистами «Витебска», «Ислочь» встретится с брестским «Динамо», а аутсайдеры первенства футболисты «Молодечно» примут на своем поле дзержинский «Арсенал».
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 55 очков (25 матчей), «Динамо» (Минск) — 52 (25), «Славия» — 50 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (25), «Динамо» (Брест) — 44 (25). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше в активе «Слуцка». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.
Иван Мигаль
Юрий Пунтус
